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El Tour de Francia recorta 44 kilómetros su última etapa por los incendios

La organización reduce de 133 a 89 kilómetros la jornada final del Tour debido a los graves incendios que afectan a varias zonas de Francia.
Frantziako Tourra
El Tour de Francia recorta 44 kilómetros su última etapa. Foto: LeTour
Euskaraz irakurri: Frantziako Tourrak 44 kilometro laburtu du azken etapa, suteengatik
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KIROLAK EITB

Última actualización

La 21ª y última etapa del Tour de Francia 2026, prevista para este domingo entre Thoiry y los Campos Elíseos de París, tendrá 44 kilómetros menos de los previstos inicialmente.

La decisión se debe a la necesidad de reasignar efectivos de seguridad y emergencias para reforzar la lucha contra los incendios, especialmente en el departamento de Gironda.

La carrera comenzará a las 17:50 horas en los Campos Elíseos y finalizará alrededor de las 19:45, después de completar el recorrido por Montmartre. La jornada coronará al esloveno Tadej Pogacar como ganador del Tour por quinta vez.

UCI World Tour Tour de Francia

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