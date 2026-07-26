El Tour de Francia recorta 44 kilómetros su última etapa por los incendios

La 21ª y última etapa del Tour de Francia 2026, prevista para este domingo entre Thoiry y los Campos Elíseos de París, tendrá 44 kilómetros menos de los previstos inicialmente.

La decisión se debe a la necesidad de reasignar efectivos de seguridad y emergencias para reforzar la lucha contra los incendios, especialmente en el departamento de Gironda.

La carrera comenzará a las 17:50 horas en los Campos Elíseos y finalizará alrededor de las 19:45, después de completar el recorrido por Montmartre. La jornada coronará al esloveno Tadej Pogacar como ganador del Tour por quinta vez.