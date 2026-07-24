19ª etapa
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Vascos y vascas, en los “staffs” de los equipos del World Tour

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Usabiaga: euskal ordezkariak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskal ordezkariak, World Tourreko taldeetako “staff” teknikoetan
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KIROLAK EITB

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Su labor es imprescindible para que los ciclistas puedan brillar en las carreras; Xabier Usabiaga, en el espacio “On Tour”, tras la etapa de Alpe d’Huez, les ha hecho un pequeño homenaje.

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Hace  min.

Pogacar hace historia en Alpe d’Huez: ataca a casi a 12 kilómetros del final, supera a todos los escapados, bate el récord de Pantani y gana la etapa

El líder del Tour de Francia ha protagonizado una actuación espectacular en el mítico puerto: ha lanzado su ataque a 11,8 kilómetros para la línea de meta, ha conseguido atrapar a los hombres que marchaban en cabeza, que eran Carapaz, Lenny Martinez y Kuss, los ha dejado atrás en el último kilómetro, y, con un tiempo de 35:26, ha batido el récord que ostentaba Marco Pantani en Alpe d’Huez.
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