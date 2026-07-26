Tour de Francia

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¿Cómo ha sido la actuación de los ciclistas vascos en el Tour?

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Euskaldunak tourrean
18:00 - 20:00

Euskaldunak, duintasunaren ikur. Foto: EITB

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KIROLAK EITB

Última actualización

Los ciclistas vascos Ion Izagirre, Alex Aranburu y Xabier Mikel Azparren han participado en la edición 2026 del Tour de Francia. Tras competir durante tres semanas en la carrera más importante del mundo, los tres representantes vascos han completado la Grande Boucle cumpliendo con el trabajo establecido dentro de la estrategia de sus respectivos equipos.

Ion Izagirre Insausti Alex Aranburu Tour de Francia Ciclismo Xabier Mikel Azparren

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