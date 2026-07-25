El ecuatoriano Richard Carapaz ha conseguido en el Alpe d'Huez su segunda victoria en este Tour de Francia, la tercera en total, mientras que el mexicano Isaac del Toro ha afianzado su tercer puesto en la general, liderada por el esloveno Tadej Pogacar a falta de la jornada simbólica de este domingo.

El mismo día en el que se ha asegurado el maillot de la montaña final por segunda vez en su carrera, el corredor del EF ha culminado una larga escapada hasta imponerse en la etapa reina, que por segundo día consecutivo acababa en el Alpe d'Huez.

El ecuatoriano ha cruzado la línea de meta en solitario con un tiempo de 4:59:39, aventajando en 26 segundos al belga Remco Evenepoel y en 31 al estadounidense Sepp Kuss.