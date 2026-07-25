Carapaz se corona en Alpe d'Huez tras un vibrante duelo con Kuss y sentencia el trono de la montaña
El ciclista ecuatoriano se ha adjudicado la etapa reina del Tour de Francia en una jornada marcada por su intensa batalla contra el estadounidense, quien ha sufrido una dura caída en el tramo final que le ha permitido al ciclista del EF marcharse en solitario hacia la meta y sentenciar definitivamente su maillot de lunares.
El ecuatoriano Richard Carapaz ha conseguido en el Alpe d'Huez su segunda victoria en este Tour de Francia, la tercera en total, mientras que el mexicano Isaac del Toro ha afianzado su tercer puesto en la general, liderada por el esloveno Tadej Pogacar a falta de la jornada simbólica de este domingo.
El mismo día en el que se ha asegurado el maillot de la montaña final por segunda vez en su carrera, el corredor del EF ha culminado una larga escapada hasta imponerse en la etapa reina, que por segundo día consecutivo acababa en el Alpe d'Huez.
El ecuatoriano ha cruzado la línea de meta en solitario con un tiempo de 4:59:39, aventajando en 26 segundos al belga Remco Evenepoel y en 31 al estadounidense Sepp Kuss.
Kuss, que había logrado abrir hueco en la parte final de la jornada, ha visto frustradas sus opciones de victoria después de sufrir dos caídas en los últimos diez kilómetros, la segunda especialmente peligrosa. A falta de unos seis kilómetros para la meta, Carapaz ha alcanzado y ha superado al estadounidense para firmar una nueva exhibición en la montaña.
La jornada también ha estado marcada por el trabajo de Pogacar en favor de su compañero de equipo Isaac del Toro. El esloveno, que ha terminado cuarto en la etapa junto al mexicano, ha renunciado a luchar por la victoria para ayudarle a defender su tercer puesto en la general.
Pogacar mantiene el maillot amarillo con una ventaja de 6:26 sobre Evenepoel, mientras que Del Toro es tercero a 9:42. El mexicano, de 22 años, ha consolidado su posición en el podio gracias a un ataque en las rampas del Col de la Sarenne, último puerto puntuable de la etapa, que ha permitido distanciar al joven francés Paul Seixas.
Seixas, de 19 años y el ciclista más joven en tomar la salida del Tour desde 1937, ha terminado cuarto en la general, a 11:56 de Pogacar. Por detrás se sitúan sus compatriotas Lenny Martinez, quinto a 13:02, y el danés Mattias Skjelmose, sexto a 14:59.
Con la clasificación general prácticamente decidida, Pogacar llegará este domingo a París vestido de amarillo para celebrar su quinto triunfo en el Tour de Francia, mientras Carapaz y Del Toro afrontarán la última jornada con el objetivo de confirmar sus respectivas posiciones en la ronda gala.
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