19ª etapa
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Pogacar hace historia en Alpe d’Huez: ataca a casi a 12 kilómetros del final, supera a todos los escapados, bate el récord de Pantani y gana la etapa

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Alpe d'Huez igoera: Tadej Pogacar
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pogacarrek historia egin du Alpe d’Huezen: amaierarako ia 12 kilometrora egin du erasoa, ihesaldiko guztiak atzean utzi ditu, eta, Pantaniren marka hautsita, etapa irabazi du
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KIROLAK EITB

Última actualización

El líder del Tour de Francia ha protagonizado una actuación espectacular en el mítico puerto: ha lanzado su ataque a 11,8 kilómetros para la línea de meta, ha conseguido atrapar a los hombres que marchaban en cabeza, que eran Carapaz, Lenny Martinez y Kuss, los ha dejado atrás en el último kilómetro, y, con un tiempo de 35:26, ha batido el récord que ostentaba Marco Pantani en Alpe d’Huez.

Tadej Pogacar UCI World Tour Tour de Francia

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