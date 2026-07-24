Pogacar hace historia en Alpe d’Huez: ataca a casi a 12 kilómetros del final, supera a todos los escapados, bate el récord de Pantani y gana la etapa
El líder del Tour de Francia ha protagonizado una actuación espectacular en el mítico puerto: ha lanzado su ataque a 11,8 kilómetros para la línea de meta, ha conseguido atrapar a los hombres que marchaban en cabeza, que eran Carapaz, Lenny Martinez y Kuss, los ha dejado atrás en el último kilómetro, y, con un tiempo de 35:26, ha batido el récord que ostentaba Marco Pantani en Alpe d’Huez.
Te puede interesar
Vascos y vascas, en los “staffs” de los equipos del World Tour
Su labor es imprescindible para que los ciclistas puedan brillar en las carreras; Xabier Usabiaga, en el espacio “On Tour”, tras la etapa de Alpe d’Huez, les ha hecho un pequeño homenaje.
Pogacar destroza el legendario récord de Pantani en Alpe d'Huez y deja sentenciado el Tour
Con un ataque estratosférico a 11 kilómetros de la cima, el esloveno ha cruzado la meta en solitario por delante de Richard Carapaz y Lenny Martinez. Además de sentenciar el Tour de Francia 2026, el maillot amarillo ha batido la histórica marca de ascensión que Marco Pantani impuso en 1995, firmando una de las mayores exhibiciones de la época moderna.
Ion Izagirre: “Sabíamos que iba a ser un día complicado para coger la escapada"
El ciclista del Cofidis ha declarado que hoy ha sido un día duro. No se ha podido meter en la escapada, pero sí en un segundo grupito que ha rodado más atrás. Sin embargo, no han podido alcanzar la fuga.
Carapaz: “Volver a ganar me ha costado mucho"
El ecuatoriano Richard Carapaz, ganador de la etapa 18 del Tour de Francia, ha afirmado que esta victoria "ha costado mucho" y ha recordado que lo había intentado en varias ocasiones en esta edición.
Tadej Pogacar, el imperio del ciclista que está haciendo historia
Tadej Pogacar ha construido un imperio tan grande y extenso como su palmarés. El ciclista esloveno está haciendo historia en el ciclismo, pero ¿cómo anda en cuestión de dinero? He aquí lo que ha explicado Xabier Usabiaga en el programa “On Tour”.
Últimos metros de la subida a Orcières-Merlette
Richar Carapaz (EF Education) ha ganado la decimoctava etapa del Tour de Francia. El ecuatoriano ha atacado a 3,5 kilómetros del final y ha cruzado la línea de meta en solitario, en Orcières-Merlette. Por detrás han llegado Mauro Schmid, segundo, y Matteo Jorgenson, tercero.
Carapaz se lleva el gato al agua en la fuga tras pegar un hachazo en las ascensión a Orcières-Merlette
El escalador ecuatoriano del EF Education - EasyPost ha sido el más fuerte y el más listo en los kilómetros finales. Es su segunda victoria en la ronda gala dos años después de haber ganado en Super Devouly.
Ion Izagirre: “He tenido el peor día del Tour”
Hemos estado con Ion Izagirre al final de la 17ª etapa, en Voiro. El de Ormaiztegi ha explicado que hoy ha tenido “el peor día” y que está siendo un “duro tour”.
Polémica y malestar en el pelotón por los controles de madrugada en el Tour de Francia
Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard fueron sometidos a controles antidopaje la noche antes de la 15ª etapa del Tour. Estos controles interrumpieron el sueño de ambos ciclistas, en esa misma etapa Vingegaard sufrió una caída que le obligó a retirarse de la competición.