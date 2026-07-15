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El noruego Soren Waerenskjold, el más fuerte en el caótico sprint masivo de Nevers

Ha sido la etapa más rápida de la historia del Tour, con una media superior a los 50 km/h. El danés Anton Charmig, el portugués Nelson Oliveira y el bretón Mathis Le Berre han protagonizado la fuga de la jornada, pero el pelotón les ha dado caza a 5 kilómetros de meta.

NEVERS (France), 15/07/2026.- Norwegian cyclist Soren Waerenskjold (C) of Uno-X Mobility celebrates as he crosses the finish line ahead of Dutch cyclist Olav Kooij (L) of Decathlon CMA CGM Team and Belgian cyclist Jasper Philipsen (R) of Alpecin-Premier Tech to win Stage 11 of the Tour de France, a 161.3 km route from Vichy to Nevers, France, 15 July 2026. (Ciclismo, Decatlón, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

El noruego Soren Waerenskjold en la línea de meta de Nevers. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Soren Waerenskjoldek irabazi du Vichy eta Nevers arteko Frantziako Tourreko 11. etapa, esprintean
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El noruego Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) ha dado la sorpresa en el sprint que ha cerrado la undécima etapa, al imponerse a los grandes favoritos y conseguir así su primera victoria en el Tour de Francia, mientras que Tadej Pogacar sigue como maillot amarillo de una general sin cambios. El esloveno ha confesado al término de la etapa que se ha llevado un buen susto con un bidón.

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NEVERS (France), 15/07/2026.- Norwegian cyclist Soren Waerenskjold (C-L) of Uno-X Mobility in action to cross the finish line and win Stage 11 of the Tour de France, a 161.3 km route from Vichy to Nevers, France, 15 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
18:00 - 20:00
El caótico sprint en Nevers

Waerenskjold se ha impuesto al neerlandés Olav Kooij y al belga Jasper Philpsen en la que ha sido la etapa más rápida de la historia del Tour, con una media superior a los 50 km/h.

El noruego, de 26 años, ha logrado la decimonovena victoria profesional de su carrera y ha estrenado su palmarés en el Tour aprovechando la extrema vigilancia entre los grandes equipos de velocistas.

Mientras los principales favoritos peleaban por colocar a sus respectivos 'trenos' de lanzamiento en los últimos metros, Wærenskjold ha encontrado el hueco perfecto por la derecha, pegado a las vallas, para situarse a rueda de un lanzador del Decathlon CMA CGM Team que, ya sin su líder Olav Kooij a rueda, ha comenzado a levantar el pie y a mirar hacia atrás.

Ese instante de duda ha resultado definitivo. El corredor de Uno-X ha acelerado con decisión y ha abierto una renta de tres o cuatro bicicletas antes de que reaccionaran los grandes velocistas. Kooij ha logrado remontar hasta la segunda posición y Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) ha completado el podio, pero ninguno ha podido impedir la inesperada victoria del noruego, que ha sorprendido a todos con un ataque tan oportunista como efectivo.

Antes, el danés Anton Charmig, el portugués Nelson Oliveira y el bretón Mathis Le Berre han sido los protagonistas de la jornada, con una fuga que el pelotón ha neutralizado a 5 kilómetros de meta.

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