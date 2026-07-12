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Mathieu van der Poel conquista al esprint la novena etapa para sumar su tercera victoria en el Tour

El neerlandés del Alpecin-Premier Tech se ha impuesto en un exigente final en subida en Ussel, por delante de Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) y Alex Baudin (EF Education-EasyPost), en una jornada marcada por la ola de calor que ha obligado a recortar el recorrido. Tadej Pogacar mantiene el maillot amarillo al entrar con el grupo de favoritos.

USSEL (France), 12/07/2026.- Dutch cyclist Mathieu van der Poel of Alpecin-Premier Tech celebrates as he crosses the finish line to win Stage 9 of the Tour de France, a 154.6 km route from Malemort to Ussel, France, 12 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT
Van der Poel llega a meta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Mathieu van der Poelek esprintean irabazi du bederatzigarren etapa, Tourrean hirugarren garaipena lortuz
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L. U. G. | KIROLAK EITB

Última actualización

 

El ciclista neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) se ha adjudicado este domingo la novena etapa de la 113ª edición del Tour de Francia, disputada entre Malemort y Ussel sobre un recorrido reducido a 154,6 kilómetros debido a la intensa ola de calor que afecta al centro del país.

Van der Poel ha sido el más fuerte en el repecho final de 750 metros con una pendiente media del 4,2 %, tras una jornada muy exigente. El neerlandés ha resuelto el esprint de un grupo de cuatro corredores para imponerse por delante de Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) y Alex Baudin (EF Education-EasyPost). Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) ha logrado seguir su rueda en los últimos metros, aunque no ha podido disputarle la victoria.

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La etapa ha estado marcada por un ritmo muy elevado desde la salida. Tras numerosos intentos de fuga, Van der Poel ha conseguido formar parte del corte bueno en el kilómetro 57 junto a otros quince corredores. Con el paso de los kilómetros, la escapada ha ido perdiendo efectivos hasta quedar reducida a cuatro ciclistas en la subida a Mont Bessou, donde el neerlandés ha vuelto a imponer su fortaleza.

Mientras tanto, el UAE Team Emirates XRG ha controlado en todo momento la diferencia con la escapada. El grupo de favoritos, encabezado por Tadej Pogacar, ha llegado a seis segundos del vencedor, un resultado que ha permitido al esloveno conservar el maillot amarillo.

En la clasificación general, Pogacar mantiene una ventaja de 2:42 sobre Jonas Vingegaard. Isaac del Toro continúa tercero a 3:27, seguido de Remco Evenepoel, a 3:30, y del español Juan Ayuso, quinto a 3:34.

Tras la jornada de descanso de este lunes, el Tour afrontará el martes la décima etapa, de 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran.

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