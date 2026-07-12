Mathieu van der Poel conquista al esprint la novena etapa para sumar su tercera victoria en el Tour

La etapa ha estado marcada por un ritmo muy elevado desde la salida. Tras numerosos intentos de fuga, Van der Poel ha conseguido formar parte del corte bueno en el kilómetro 57 junto a otros quince corredores. Con el paso de los kilómetros, la escapada ha ido perdiendo efectivos hasta quedar reducida a cuatro ciclistas en la subida a Mont Bessou, donde el neerlandés ha vuelto a imponer su fortaleza.

Mientras tanto, el UAE Team Emirates XRG ha controlado en todo momento la diferencia con la escapada. El grupo de favoritos, encabezado por Tadej Pogacar, ha llegado a seis segundos del vencedor, un resultado que ha permitido al esloveno conservar el maillot amarillo.

En la clasificación general, Pogacar mantiene una ventaja de 2:42 sobre Jonas Vingegaard. Isaac del Toro continúa tercero a 3:27, seguido de Remco Evenepoel, a 3:30, y del español Juan Ayuso, quinto a 3:34.

Tras la jornada de descanso de este lunes, el Tour afrontará el martes la décima etapa, de 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran.