Recorrido, perfil y horario de la etapa 16 del Tour de Francia de 2026: Évian-les-Bains-Thonon-les-Bains (26,1 km, contrarreloj individual)
La decimosexta etapa de la 113ª edición del Tour de Francia se disputará entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains. Se trata de una compleja contrarreloj individual, cuyo recorrido es de 26,1 kilómetros. El primer corredor partirá a las 13:00 horas, y se espera que el último ciclista, el maillot amarillo de ese momento, complete la lucha contra el crono alrededor de las 17:50 horas.
Esta contrarreloj individual, que une Évian-les-Bains con la capital de la región de Chablais, mostrará las orillas del lago Lemán y el corazón de Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains, que acoge una etapa por décima vez, cuenta con una larga tradición en el Tour. Esta etapa, con su perfil equilibrado que combina ascensos, descensos y tramos llanos, promete un emocionante espectáculo entre el lago y las montañas.
El recorrido a completar por los ciclistas tendrá un desnivel positivo de 500 metros, por tanto, no se trata de una contrarreloj llana. Los corredores tendrán que superar en el kilómetro 9,7 de la prueba Cote de Larringes, una dificultad de segunda categoría (9,7 km al 4,3%). Esta ascensión puede atragantarse a más de un ciclista, incluso, puede comprometer la victoria de etapa de algún especialista.
Los puntos intermedios para establecer referencias de tiempo estarán en el km 4,8, en la cima de Cote de Larringes y en el km 18,1, además de, por supuesto, en meta, que será la que dictará sentencia.
Ficha técnica
Etapa: 16ª etapa (martes 21 julio)
Recorrido: Evian Les Bains-Thonon Les Bains
Distancia: 26,1 km
Hora de salida: 13:00, primer ciclista; 17:15, último ciclista
Hora de llegada: 13:35, primer ciclista; 17:50, último ciclista
Premio de la montaña: Cote de Larringes (2ª categoría), en el kilómetro 9,7
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