Dorian Godon se impone al sprint en la tercera etapa para sellar su segundo triunfo
El campeón de Francia Dorion Godon (Ineos Grenadiers) ha vuelto a lucir su maillot tricolor para imponerse con autoridad al esprint en la tercera etapa del Tour de Romandía disputada con salida y llegada en Orbe con un recorrido de 176.6 km, en la que el esloveno Tadej Pogacar (UAE) ha defendido con éxito el maillot amarillo. Segunda victoria de etapa para Godon, que ya se llevó el prólogo de Villars-sur-Glâne.
El francés ha superado al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull Bora hansgrohe), al galo Valentin Paret Peintre (Soudal) y a Tadej Pogacar, inquieto por conseguir la tercera victoria después de un gran trabajo de su equipo en la aproximación y colocación. La quinta plaza se la ha adjudicado el colombiano Sergio Higuite (Astana).
La etapa de este viernes del Tour de Romandía se asemejaba a la primera, con un tramo inicial llano y un puerto en la segunda mitad. En este caso fue el Col du Mollendruz (9 km km al 6,2%), a 32 kilómetros de la meta de Orbe, donde se iban a producir los movimientos.
En la general Pogacar mantiene el mando con 17 segundos de ventaja sobre el aleman Florian Lipowitz (Red Bull Bora) y 26 respecto al francés Lenny Martínez (Bahrain).
De cara a mañana, cuatro puertos en una cuarta etapa sin respiro. Se presenta una gran cita con la montaña con un recorrido de 149.6 km que comenzará en Broc y finalizará Charmey.
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