Dorian Godonek esprintean irabazi du hirugarren etapa bere bigarren garaipena lortzeko
Frantziako txirrindulariak, atariko etapan azkarrena izan eta gero, Finn Fisher-Black (Red Bull Bora hansgrohe), Valentin Paret Peintre (Soudal) eta Tadej Pogacar gainditu ditu. Bostgarren Sergio Higuite (Astana) izan da.
Frantziako txapelduna den Dorion Godonek (Ineos Grenadiers) irabazi du esprintean Romandiako Tourreko hirugarren etapa. Txirrindulariek, Orben bertan hasi eta bukatzen zen 176.6 kilometroko ibilbidea egin dute. Tadej Pogacarrek (UAE) arrakastaz defendatu du lidergoa. Godonen bigarren garaipena da gaurkoa Suitzako lasterketan, Villars-sur-Glâneko atariko etapa irabazi eta gero.
Helmugan, Finn Fisher-Black (Red Bull Bora hansgrohe) hebreeretako korrikalaria, Valentin Paret Peintre (Soudal) frantziarra eta Tadej Pogacar baino azkarragoa izan da. Azken honek ezin izan du bere taldearen lan ona aprobetxatu garaipen berri bat lortzeko. Bostgarren postua Sergio Higuite (Astana) kolonbiarrarentzat izan da.
Gaurko etapa lehenengoaren oso antzekoa izan da. Lehen zatia, bide lauetatik igaro da. Bigarrenean, berriz, Col du Mollendruz (9 km, %6,2) mendatea igo behar zuten txirrindulariek, Orben kokatuta zegoen helmugatik 32 kilometrotara. Bertan espero ziren lasterketako mugimendurik garrantzitsuenak.
Sailkapen nagusian, Pogacarrek 17 segunduko tartea mantentzen du oraindik bigarrena den Florian Lipowitzengatik (Red Bull Bora). Hirugarrena Lenny Martínez (Bahrain) frantziarra da 26 segundora.
Biharko etapa menditsua izango da lau mendate igaroko direlako lasterketan zehar. 149.6 kmko luzera izango du, Brocen hasiko da eta y Charmeyn amaituko da.
Pello Bilbao laugarren izan da, eta Ion Izagirre seigarren, Zimmermannek irabazitako Eschborn-Frankfurt lasterketan
Bigarren eta hirugarren Pidcock eta Tulett britainiarrentzat izan dira, hurrenez hurren.
Pogacarrek bere bigarren garaipena erdietsi du Romandiako Itzulian, bigarren etapa ere esprintean irabazi ostean
Soderqvist, Conca, Thalmann eta Renard-Haquin izan dira eguneko ihesaldiaren protagonistak, baina tropelak helmugarako lau kilometroren faltan harrapatu ditu. Azken metroetan, Esloveniako txapeldunak bere garaipen gose aseezina erakutsi eta berriro irabazi du.
Pogacarrek irabazi du lehen etapa Martignyn, eta liderraren elastikoa jantzi du
Pogacarrek erasoa jo du Ovronnaz lehen mailako mendatean. Helmugara hiru txirrindularirekin batera iritsi da, Lipowitz, Martinez eta Nordhagenekin, eta azkarrena izan da esprintean.
Dorian Godon frantziarrak irabazi du atariko etapa, eta lehen liderra da
Ineos Grenadier taldeko txirrindulari frantziarrak hiru kilometro pasatxoko ibilbidean 6 segundo sartu dizkie Ivo Oliveira portugaldarrari (UAE) eta Jakob Soderqvist suediarrari (Lidl-Trek), bigarren eta hirugarren, hurrenez hurren.
Pogacarrek, Seixas mendean hartuta, laugarren Lieja-Bastogne-Lieja irabazi du; Volleringek hirugarrena eskuratu du
Esloveniarra nagusitu da berriro Lieja-Bastogne-Lieja lasterketan, Paul Seixas frantziarrarekin lehia estua izan ondoren. Volleringek, berriz, Redoute mendatean jo du erasoa, eta bakarrik helmugaratu da, baja garrantzitsuak izan dituen edizio batean.
Huyko harresirako igoera Flèche Wallonneko azken kilometroan; Paul Seixas gailendu da
Decathlon taldeko frantziar gazteak lasterketako igoera erabakigarrian egin du erasoa, eta aurkari guztiak atzean utzi ditu. Ion Izagirre bikain aritu da, eta zazpigarren postua eskuratu du.
Paul Seixas eta Demi Vollering Huyko harresian nagusitu dira, eta bereganatu egin dute Flèche Wallonne
Gizonezkoen proban, Seixasek izan du aginte makila azken igoeran, gailurretik 200 metrora erasoa jo, eta helmugan besoak altxatu ditu. Emakumezkoen lasterketan, Volleringek bigarren aldiz jaso ditu besoak Huyn. Volleringen garaipena eztabaidaezina izan da, indartsuena izan baita Huyko Harresiaren igoeran.
Lieja–Bastogne–Lieja 2026 Klasikoaren ibilbidea eta profila
Lasterketak amaiera aldatuko da, antolatzaileek igoera historikoen aurreko tartea gogortzea erabaki baitute, bi mendate berri gehituz: Col du Maquisard eta Cote de Desnie.
Usoa Ostolaza gailendu da Eibarko Hiria Sari Nagusian
Laboral Kutxako txirrindularia bakarka helmugaratu da Eibarren, lasterketa Izuako igoeran erabaki ostean.