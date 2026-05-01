ROMANDIAKO TOURRA

Dorian Godonek esprintean irabazi du hirugarren etapa bere bigarren garaipena lortzeko

Frantziako txirrindulariak, atariko etapan azkarrena izan eta gero, Finn Fisher-Black (Red Bull Bora hansgrohe), Valentin Paret Peintre (Soudal) eta Tadej Pogacar gainditu ditu. Bostgarren Sergio Higuite (Astana) izan da.

ORBE (Switzerland), 01/05/2026.- Winner Dorion Godon, left, from France of team INEOS Grenadiers raises his arms after crossing the finish line to win the third stage in front of fourth placed Tadej Pogacar, right, from Slovenia of UAE Team Emirates XRG, a 176,6 km race around Orbe at the 79th Tour de Romandie UCI World Tour Cycling race, in Orbe, Switzerland, 01 May 2026. (Ciclismo, Francia, Eslovenia, Suiza) EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Dorian Godon nagusitu da helmugan

Azken eguneratzea

Frantziako txapelduna den Dorion Godonek (Ineos Grenadiers) irabazi du esprintean Romandiako Tourreko hirugarren etapa. Txirrindulariek, Orben bertan hasi eta bukatzen zen 176.6 kilometroko ibilbidea egin dute. Tadej Pogacarrek (UAE) arrakastaz defendatu du lidergoa. Godonen bigarren garaipena da gaurkoa Suitzako lasterketan, Villars-sur-Glâneko atariko etapa irabazi eta gero.

Helmugan, Finn Fisher-Black (Red Bull Bora hansgrohe) hebreeretako korrikalaria, Valentin Paret Peintre (Soudal) frantziarra eta Tadej Pogacar baino azkarragoa izan da. Azken honek ezin izan du bere taldearen lan ona aprobetxatu garaipen berri bat lortzeko. Bostgarren postua Sergio Higuite (Astana) kolonbiarrarentzat izan da.

Gaurko etapa lehenengoaren oso antzekoa izan da. Lehen zatia, bide lauetatik igaro da. Bigarrenean, berriz, Col du Mollendruz (9 km, %6,2) mendatea igo behar zuten txirrindulariek, Orben kokatuta zegoen helmugatik 32 kilometrotara. Bertan espero ziren lasterketako mugimendurik garrantzitsuenak.

Sailkapen nagusian, Pogacarrek 17 segunduko tartea mantentzen du oraindik bigarrena den Florian Lipowitzengatik (Red Bull Bora). Hirugarrena Lenny Martínez (Bahrain) frantziarra da 26 segundora.

Biharko etapa menditsua izango da lau mendate igaroko direlako lasterketan zehar. 149.6 kmko luzera izango du, Brocen hasiko da eta  y Charmeyn amaituko da. 

UCI World Tour Romandiako Itzulia

