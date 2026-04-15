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Presentan el VIII Gran Premio Eibar Hiria

Eibar-Hiria-Sariaren-aurkezpena
18:00 - 20:00

Presentación del Gran Premio Eibar Hiria. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Eibarko Hiria VIII. Sari Nagusia aurkeztu dute
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KIROLAK EITB

Última actualización

La prueba de categoría UCI reunirá en las carreteras vascas a 11 equipos femeninos de nivel internacional. Serán 108 kilometros de recorrido, con la exigente subida final a Ixua, a apenas 6 kilómetros y medio de la meta.

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