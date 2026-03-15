París-Niza 2026
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El vencedor de la 8ª etapa se ha decidido en un apretado esprint

NICE (France), 15/03/2026.- French rider Lenny Martinez (L) sprints with Danish rider Jonas Vingegaard (R) of Team Visma-Lease during the eighth and final stage of the Paris-Nice cycling race over 129.2km from Nice to Nice, France, 15 March 2026. (Ciclismo, Francia, Niza) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER
18:00 - 20:00
Lenny Martínez y Jonas Vingegaard. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 8. etapako garailea esprint estuan erabaki da
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EITB

Última actualización

Lenny Martínez y Jonas Vingegaard han recorrido juntos los últimos kilómetros de la 8ª etapa de la París-Niza, pero ambos han querido hacerse con la victoria. En el esprint final, se ha impuesto esl francés.

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