París-Niza
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El francés Dorian Godon se impone en la minietapa de Isola; Vingegaard sigue líder

La etapa ha sido reducida a 47 km por el mal tiempo y se ha disputado entre Pont Louis Nucera e Isola.
ISOLA (France), 14/03/2026.- Dorian Godon of INEOS Grenadiers team celebrates his win as he crosses the finish line during the 7th stage of the Paris-Nice cycling race over 47km from Pont Louis Nucera to Isola, France, 14 March 2026. (Ciclismo, Francia, Niza) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER
Dorian Godon entrando en meta. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Dorian Godon frantziarra nagusitu da Isolako minietapan; Vingegaardek lider jarraitzen du
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El campeón de Francia Dorian Godon (Ineos Grenadiers) se ha impuesto en la séptima etapa de la París Niza disputada con un recorrido reducido de 47 km por el mal tiempo entre Pont Louis Nucera e Isola, en la que retuvo el maillot amarillo de líder el danés Jonas Vingegaard (Visma).

En un final alterado por las caídas, Dorian Godon, bien lanzado por su equipo, aprovechó su punta de velocidad para alzarse con un triunfo que estaba buscando desde el primer día. La víspera fue segundo, esta vez alzó los brazos con un tiempo de 1h.01.48.

El campeón galo batió en un reducido esprint al eritreo Biniam Girmay (NSN) y al neerlandés Cees Bol (Decathlon), segundo y tercero respectivamente.

No hubo cambios en la general y el danés Jonas Vingegaard se encuentra a un paso de anotarse la París Niza. Le sigue a 3.22 minutos el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora) y a 5.50 el alemán Georg Steinhauser (EF Education). Ion Izagirre (Cofidis) se mantiene séptimo a 9.02.

Los hombres de Vingegaard tomaron el mando de inicio. Hasta meta esperaba un perfil ascendente sin interrupción, pero sin dificultades puntuables. Tim Marsman (Alpecin) intentó la aventura en solitario a 33 de meta, pero se rindió a 9 de Isola.

No fue fácil evitar sustos, ya que se produjeron dos caídas con la meta a la vista. En una de ellas quedó atrapado el colombiano ganador en la víspera Harold Tejada (Astana). En la segunda se cortó el pelotón. Ineos, atento, salió airoso y pudo lanzar a Dorian Godon, quien remató la etapa con acierto.

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