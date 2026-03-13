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Escapada de Harold Tejada en los últimos kilómetros de la 6ª etapa

APT (France), 13/03/2026.- Harold Tejada of XDS Astana Team celebrates his win as he crosses the finish line during the 6th stage of the Paris-Nice cycling race over 179.3km from Barbentane to Apt, France, 13 March 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER
18:00 - 20:00
Harold tejada. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Harold Tejadaren ihesaldia 6. etapako azken kilometroetan
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EITB

Última actualización

El colombiano Harold Tejada ha lanzado un ataque a menos de 5 kilómetros de meta y ha llegado con seis segundos de ventaja sobre el pelotón. Es la segunda victoria profesional del ciclista colombiano y la primera en el WorldTour.

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