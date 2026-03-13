Escapada de Harold Tejada en los últimos kilómetros de la 6ª etapa
El colombiano Harold Tejada ha lanzado un ataque a menos de 5 kilómetros de meta y ha llegado con seis segundos de ventaja sobre el pelotón. Es la segunda victoria profesional del ciclista colombiano y la primera en el WorldTour.
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Harold Tejada gana la sexta etapa de París-Niza y Vingegaard sigue líder
La etapa, de 179,3 kilómetros entre Barbentane y Apt, ha estado marcada por una fuga formada por Joshua Tarling, Igor Arrieta, Steff Cras y Arthur Kluckers, neutralizada a menos de cinco kilómetros para el final.
Valgren gana la etapa y Del Toro recupera el liderato
Isaac Del Toro (UAE) ha recuperadola 'Maglia Azzurra' de líder al finalizar segundo en la quinta etapa de la 'Carrera de los dos mares', conquistada por el danés Michael Valgren (EF-Education)
Euskaltel-Euskadi disputará desde el domingo el Tour de Taiwán
El año pasado Hennequín logró una victoria de etapa en esa carrera, mientras que Jordi López fue tercero en la general.
Vingegaard es más líder tras dar un golpe con su segunda victoria consecutiva de etapa
El danés ha vuelto a vencer al imponerse con autoridad y en solitario tras un duro ataque a falta de 20 kilómetros, que deja prácticamente sentenciada la general de la prueba francesa.
Vingegaard ataca a 20 kilómetros de meta y termina la quinta etapa de la París-Niza en solitario
Pese a ser el ganador, Jonas Vingegaard (VISMA) ha lanzado un ataque a 20,8 metros de meta, terminando la etapa en solitario con un tiempo de 4:29:01. Valentin Paret-Peintre (Quick-Step) ha sido segundo y Harold Tejada (Astana) ha finalizado en tercera posición.
Van der Poel firma el doblete y Pellizzari arrebata el liderato a Del Toro
El neerlandés ha reinado este jueves en la Tirreno-Adriatico por segunda vez en lo que va de competición, tras un esprint tremendo que le ha permitido alzar lo brazos por delante del italiano Giulio Pellizzari.
Vingegaard asesta un doble golpe en Uchon, en una jornada con caída y abandono de Ayuso
El danés es el nuevo líder tras imponerse en solitario en la cuarta etapa, primera cita con la montaña y final en alto. Vingegaard ha lanzado un ataque fulminante a 1000 metros de meta dejando atrás a Daniel Felipe Martínez y Tim Van Dijke.
Ataque y llegada que ha dado la victoria a Jonas Vingegaard en la cuarta etapa
A falta de un kilómetro, Jonas Vingegaard (VISMA) ha atacado y logrado una victoria con la que ha dejado la carrera bien encarrilada. Con 42 segundos de diferencia ha entrado Daniel Felipe Martínez (Red Bull-BORA), seguido de Tim Van Dijke (Red Bull-BORA).
Andresen vuela en el esprint, en una Tirreno-Adriático que domina Del Toro
El joven danés, de 23 años, se ha erigido dominador en Magliano de'Marsi, por delante de otros grandes favoritos como el italiano Jonathan Milan o el belga Jasper Philipsen. De hecho, el propio Milan se ha quedado lejos del podio al lanzar demasiado pronto su ataque.