Gran Prix San Salvador
Yuliia Biriukova (Laboral Kutxa) logra un brillante segundo puesto el Grand Prix San Salvador 2026

La británica Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling) se ha impuesto con una escapada en la subida final, pero la ciclista del Laboral Kutxa ha sabido mantener un ritmo alto para asegurarse el segundo puesto con un tiempo apenas unos segundos por detrás.

Yuliia Biriukova Laboral Kutxa

Yuliia Biriukova (izquierda), junto a sus compañeras. Foto: Laboral Kutxa-Euskadi

Euskaraz irakurri: Yuliia Biriukovak (Laboral Kutxa) bigarren postu bikaina lortu du Grand Prix San Salvador 2026an
EITB

Última actualización

La ciclista ucraniana Yuliia Biriukova, del equipo Laboral Kutxa–Euskadi, se ha subido al segundo escalón del podio en el Grand Prix San Salvador 2026, una de las pruebas de un día más destacadas del calendario femenino UCI en Centroamérica.

En una jornada marcada por un recorrido exigente de 74,9 km con ascensos y tramos técnicos entre San Marcos y la emblemática Puerta del Diablo, Biriukova ha rodado con fuerza y consistencia.

La británica Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling) se ha impuesto con una escapada en la subida final, pero la ucraniana ha sabido mantener un ritmo alto para asegurarse el segundo puesto con un tiempo apenas unos segundos por detrás.  El tercer puesto ha sido para Irena Cagnazzo (Vini Fantini Bepink).

