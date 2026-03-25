Recorrido, perfil y horario de la etapa 6 de la Itzulia 2026: Goizper-Antzuola-Bergara (135,4 km)
La sexta y última etapa de la Itzulia Basque Country de 2026 está prevista para el sábado 11 de abril; la carrera saldrá de Goizper, de Antzuola, y finalizará en Bergara, tras completar un recorrido de 153,4 kilómetros. En su transcurso, los ciclistas de la 65ª edición de la Itzulia tendrán que hacer frente a seis ascensiones puntuables, ya que subirán tres puertos, Asentzio, Elosua y Azkarate, pero cada uno en dos ocasiones; tres de esas ascensiones serán de 2ª categoría. “Si la general llega ajustada”, destaca la Itzulia, “será un día de marcajes constantes; también puede ser una oportunidad para un último intento desde lejos”. En definitiva, “la última etapa no es un trámite”, avisa la organización.
Después de salir de Bergara, la primera subida, Asentzio, de 3ª, está en el kilómetro 6,9. La etapa, que va a disputarse íntegramente en Gipuzkoa, prevé que la pancarta de Elosua, de 2ª, se halle en el kilómetro 34; Elosua es una ascensión de 7,2 kilómetros, al 7,5 %. Llega luego Azkarate, antes del primer esprint especial del día, que tendrá lugar en Elgoibar, en el kilómetro 58,2. En el 79, quedará atrás, por segunda vez, Elosua, y en el 94,8, de nuevo, Azkarate.
Queda entonces un último esprint especial, nuevamente en Elgoibar, y la última subida puntuable de la Itzulia de 2026; es Asentzio, pero por su otra cara, de manera que en esta ocasión es de 2ª, con 7,3 kilómetros y una pendiente media del 5,1 %. Hasta la línea de meta, una vez coronado Asentzio, quedarán nueve kilómetros, los que van a poner fin a la 65ª edición de la carrera.
Bergara va a recibir a los ciclistas que completen la Itzulia Basque Country de este año, y va a aplaudir, de manera especial, al ganador de la carrera, que recibirá el último maillot amarillo, el más preciado. Sabremos, así, quién inscribe su nombre en el palmarés, como campeón de nuestra carrera por etapas de mayor prestigio.
FICHA TÉCNICA
Etapa: 6ª etapa (11 de abril).
Recorrido: Goizper-Antzuola-Bergara.
Distancia: 135,4 kilómetros.
Horario de salida:
Horario de llegada:
Desnivel ascendente acumulado: 2981 metros.
Premio de la montaña: Asentzio (3ª), en el kilómetro 6,9; Elosua (2ª), en el kilómetro 34; Azkarate (3ª), en el kilómetro 50; Elosua (2ª), en el kilómetro 79; Azkarate (3ª), en el kilómetro 94,8; Asentzio (2ª), en el kilómetro 126,2.
PERFIL DE LA ETAPA
MAPA DE LA ETAPA
Te puede interesar
Recorrido, perfil y horario de la etapa 5 de la Itzulia 2026: Eibar-Eibar (176,2 km)
La de Eibar es, seguramente, la etapa reina de esta edición de la Itzulia Basque Country; en su recorrido, que es el más largo de la Itzulia de 2026, se encuentran ocho puertos de montaña, tres de los cuales, Azurki, Krabelin e Izua, son de 1ª categoría. “Se esperan ataques directos entre los principales favoritos; es el escenario ideal para marcar diferencias claras, y, probablemente, decidir buena parte del resultado final”, apunta la organización de la carrera.
La Itzulia Basque Country pone en juego más segundos de bonificación en las etapas en línea
El Kilómetro Red Bull ofrecerá, en el tramo final de cada jornada, seis, cuatro y dos segundos para los tres primeros ciclistas que crucen bajo su pancarta; el otro esprint especial otorga tres, dos y un segundo y la línea de meta, diez, seis y cuatro.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 4 de la Itzulia 2026: Galdakao-Galdakao (167,2 km)
Los ciclistas deberán franquear siete ascensiones puntuables, en esta cuarta jornada de la 65ª Itzulia Basque Country; uno de los puertos, el último, Legina, tiene su cima a menos de diez kilómetros de la meta, y supone una subida dura, con una pendiente media del 8 %.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 3 de la Itzulia 2026: Basauri-Basauri (152,8 km)
El tercer día de competición de la 65ª Itzulia Basque Country prevé la ascensión a tres puertos puntuables, dos de 2ª categoría y uno de 3ª, en una jornada en la que, a juicio de la organización de la carrera, “pueden aparecer ataques lejanos, si la general está ajustada”.
Agirre, Alustiza, Bizkarra, Juaristi, Lastra, Martín y Mintegi, ciclistas de Euskaltel Euskadi en la Itzulia
La prueba arrancará el 6 de abril en Bilbao, y constará de 6 etapas. La jornada final, el sábado 11 de abril, se disputará entre Antzuola y Bergara.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 2 de la Itzulia 2026: Pamplona-Cuevas de Mendukilo (164,1 km)
Cuatro puertos de montaña, entre ellos San Miguel de Aralar, de 1ª categoría, se reparten en el recorrido de la segunda etapa de la 65ª Itzulia Basque Country, que se va a disputar en Navarra. “Puede ser un día propicio para fugas bien organizadas o para que los equipos de la general empiecen a tensar la carrera”, señala la organización, en torno a esta segunda jornada.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 1 de la Itzulia 2026: Bilbao-Bilbao (13,9 km, contrarreloj individual)
Como en 2021, la Itzulia dará comienzo con una contrarreloj individual en Bilbao. La etapa saldrá de Begoña, y concluirá en el parque Etxebarria, con un duro tramo final que incluye una rampa de hasta el 19 %.
16 equipos WorldTour y Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma, en la Itzulia Basque Country de 2026
La carrera ha anunciado los 22 equipos que van a participar en la 65ª edición de la prueba; así, la próxima Itzulia contará con la presencia de todos los equipos de categoría UCI WorldTeam, salvo el Jayco-AlUla y el NSN Cycling Team.
Presentado el recorrido oficial de la Itzulia Basque Country 2026
La carrera se disputará del 6 al 11 de abril, arrancando en Bilbao con una contrarreloj.