La sexta y última etapa de la Itzulia Basque Country de 2026 está prevista para el sábado 11 de abril; la carrera saldrá de Goizper, de Antzuola, y finalizará en Bergara, tras completar un recorrido de 153,4 kilómetros. En su transcurso, los ciclistas de la 65ª edición de la Itzulia tendrán que hacer frente a seis ascensiones puntuables, ya que subirán tres puertos, Asentzio, Elosua y Azkarate, pero cada uno en dos ocasiones; tres de esas ascensiones serán de 2ª categoría. “Si la general llega ajustada”, destaca la Itzulia, “será un día de marcajes constantes; también puede ser una oportunidad para un último intento desde lejos”. En definitiva, “la última etapa no es un trámite”, avisa la organización.

Después de salir de Bergara, la primera subida, Asentzio, de 3ª, está en el kilómetro 6,9. La etapa, que va a disputarse íntegramente en Gipuzkoa, prevé que la pancarta de Elosua, de 2ª, se halle en el kilómetro 34; Elosua es una ascensión de 7,2 kilómetros, al 7,5 %. Llega luego Azkarate, antes del primer esprint especial del día, que tendrá lugar en Elgoibar, en el kilómetro 58,2. En el 79, quedará atrás, por segunda vez, Elosua, y en el 94,8, de nuevo, Azkarate.

Queda entonces un último esprint especial, nuevamente en Elgoibar, y la última subida puntuable de la Itzulia de 2026; es Asentzio, pero por su otra cara, de manera que en esta ocasión es de 2ª, con 7,3 kilómetros y una pendiente media del 5,1 %. Hasta la línea de meta, una vez coronado Asentzio, quedarán nueve kilómetros, los que van a poner fin a la 65ª edición de la carrera.

Bergara va a recibir a los ciclistas que completen la Itzulia Basque Country de este año, y va a aplaudir, de manera especial, al ganador de la carrera, que recibirá el último maillot amarillo, el más preciado. Sabremos, así, quién inscribe su nombre en el palmarés, como campeón de nuestra carrera por etapas de mayor prestigio.