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Homenaje a Joxean Fernández “Matxin” en Basauri, antes de la tercera etapa de la Itzulia de 2026

Matxin omenaldia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Joxean Fernandez “Matxin” Basaurin omendu dute, 2026ko Itzuliaren hirugarren etapa hasi aurretik
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El director deportivo del UAE, que es natural de la localidad vizcaína y ha participado en el diseño de la etapa, ha sido homenajeado antes de la salida de los corredores.

Tercera etapa Itzulia masculina UCI World Tour Ciclismo Itzulia Basque Country

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