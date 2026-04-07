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Matxin, diseñador de la tercera etapa: “Es el ciclismo de Euskal Herria, carreteras estrechas, no selectivas"

Josean-Fernandez-Matxin-Basauri-etapa-3
18:00 - 20:00

Josean Fernández Matxin, mánager deportivo del equipo UAE, y Basauri, su localidad natal. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Bideoa: Josean Fernandez Matxin, Itzulia Basque Countryko hirugarren etapako diseinatzailea
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KIROLAK EITB

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"He nacido en la calle donde acaba la carrera, donde estaba el campo mítico del Baskonia, es una rampa selectiva", ha explicado el mánager deportivo basauritarra del UAE.

Tercera etapa Itzulia masculina UCI World Tour Ciclismo Itzulia Basque Country

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