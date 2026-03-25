Miércoles, 8 de abril
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Recorrido, perfil y horario de la etapa 3 de la Itzulia 2026: Basauri-Basauri (152,8 km)

El tercer día de competición de la 65ª Itzulia Basque Country prevé la ascensión a tres puertos puntuables, dos de 2ª categoría y uno de 3ª, en una jornada en la que, a juicio de la organización de la carrera, “pueden aparecer ataques lejanos, si la general está ajustada”.
3 etapa Itzulia 2026
Euskaraz irakurri: Euskal Herriko Itzulia 2026 3. etapa: profila eta ibilbidea | KIROLAK EITB
author image

J. E. R. | EITB

Última actualización

La tercera etapa de la Itzulia Basque Country de 2026 va a tener lugar el 8 de abril, miércoles, y se va a disputar sobre un recorrido de 152,8 kilómetros, con salida y llegada en Basauri. Los ciclistas de la 65ª edición de la Itzulia deberán hacer frente a tres ascensiones puntuables, dos de ellas de 2ª categoría, en una jornada que, en palabras de la organización de la prueba, puede ser testigo de “ataques lejanos, si la general está ajustada. No es una etapa claramente decisiva”, apuntan las y los organizadores, “pero sí peligrosa para corredores mal colocados o con equipos justos”.

Los corredores, tras salir de Basauri, pasarán por Llodio y Sodupe, antes de llegar, en el kilómetro 51,8, a Artziniega. Treinta kilómetros después, en el 81,3, se encuentra la pancarta de Barrerilla, que es de 2ª categoría y cuenta con una subida de cinco kilómetros al 6,6 %. En el kilómetro 91,1, se va a poner en juego el esprint especial de Altube, antes de comenzar un largo descenso que va a finalizar poco antes de comenzar la ascensión a Bikosgana, el segundo puerto de 2ª de esta tercera jornada de competición; Bikosgana, con ocho kilómetros de subida, tiene una pendiente media del 4,9 %, y se corona en el kilómetro 120,8 de la etapa.

Casi a renglón seguido, llega el tercer y último puerto puntuable del día, que es Sarasola, de 3ª. Tras dejarlo atrás, ya en el kilómetro 133,5 de carrera, se encuentra el segundo esprint especial, en Zubialde. Hasta la línea de meta, van a quedar desde esprint especial menos de veinte kilómetros, que incluyen un paso previo por Elexalde-Zaratamo, antes de llegar a Basauri; es en esta localidad vizcaína donde se definirá el nombre del ganador de la tercera etapa de la Itzulia, y, por supuesto, qué ciclista vestirá el maillot amarillo al menos en la cuarta jornada, que se disputa al día siguiente y sale de cerca, de Galdakao. 

FICHA TÉCNICA

Etapa: 3ª etapa (8 de abril).

Recorrido: Basauri-Basauri.

Distancia: 152,8 kilómetros.

Horario de salida:

Horario de llegada:

Desnivel ascendente acumulado: 2824 metros.

Premio de la montaña: Barrerilla (2ª), en el kilómetro 81,3; Bikosgana (2ª), en el kilómetro 120,8; Sarasola (3ª), en el kilómetro 128.  

PERFIL DE LA ETAPA

MAPA DE LA ETAPA

Ciclismo UCI World Tour Fundación Euskadi Tercera etapa Itzulia masculina Itzulia Basque Country

Te puede interesar

6 etapa Itzulia 2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Recorrido, perfil y horario de la etapa 6 de la Itzulia 2026: Goizper-Antzuola-Bergara (135,4 km)

“La última etapa no es un trámite”, avisa la organización de la Itzulia, al analizar lo que puede dar de sí el sexto y último día de competición. Asentzio, Elosua y Azkarate se suben dos veces cada uno, y, en total, tres de las seis ascensiones son de 2ª categoría: “Si la general llega ajustada”, señala la Itzulia, “será un día de marcajes constantes; también puede ser una oportunidad para un último intento desde lejos”.
5 etapa Itzulia 2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Recorrido, perfil y horario de la etapa 5 de la Itzulia 2026: Eibar-Eibar (176,2 km)

La de Eibar es, seguramente, la etapa reina de esta edición de la Itzulia Basque Country; en su recorrido, que es el más largo de la Itzulia de 2026, se encuentran ocho puertos de montaña, tres de los cuales, Azurki, Krabelin e Izua, son de 1ª categoría. “Se esperan ataques directos entre los principales favoritos; es el escenario ideal para marcar diferencias claras, y, probablemente, decidir buena parte del resultado final”, apunta la organización de la carrera.
2 etapa Itzulia 2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Recorrido, perfil y horario de la etapa 2 de la Itzulia 2026: Pamplona-Cuevas de Mendukilo (164,1 km)

Cuatro puertos de montaña, entre ellos San Miguel de Aralar, de 1ª categoría, se reparten en el recorrido de la segunda etapa de la 65ª Itzulia Basque Country, que se va a disputar en Navarra. “Puede ser un día propicio para fugas bien organizadas o para que los equipos de la general empiecen a tensar la carrera”, señala la organización, en torno a esta segunda jornada.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X