La tercera etapa de la Itzulia Basque Country de 2026 va a tener lugar el 8 de abril, miércoles, y se va a disputar sobre un recorrido de 152,8 kilómetros, con salida y llegada en Basauri. Los ciclistas de la 65ª edición de la Itzulia deberán hacer frente a tres ascensiones puntuables, dos de ellas de 2ª categoría, en una jornada que, en palabras de la organización de la prueba, puede ser testigo de “ataques lejanos, si la general está ajustada. No es una etapa claramente decisiva”, apuntan las y los organizadores, “pero sí peligrosa para corredores mal colocados o con equipos justos”.

Los corredores, tras salir de Basauri, pasarán por Llodio y Sodupe, antes de llegar, en el kilómetro 51,8, a Artziniega. Treinta kilómetros después, en el 81,3, se encuentra la pancarta de Barrerilla, que es de 2ª categoría y cuenta con una subida de cinco kilómetros al 6,6 %. En el kilómetro 91,1, se va a poner en juego el esprint especial de Altube, antes de comenzar un largo descenso que va a finalizar poco antes de comenzar la ascensión a Bikosgana, el segundo puerto de 2ª de esta tercera jornada de competición; Bikosgana, con ocho kilómetros de subida, tiene una pendiente media del 4,9 %, y se corona en el kilómetro 120,8 de la etapa.

Casi a renglón seguido, llega el tercer y último puerto puntuable del día, que es Sarasola, de 3ª. Tras dejarlo atrás, ya en el kilómetro 133,5 de carrera, se encuentra el segundo esprint especial, en Zubialde. Hasta la línea de meta, van a quedar desde esprint especial menos de veinte kilómetros, que incluyen un paso previo por Elexalde-Zaratamo, antes de llegar a Basauri; es en esta localidad vizcaína donde se definirá el nombre del ganador de la tercera etapa de la Itzulia, y, por supuesto, qué ciclista vestirá el maillot amarillo al menos en la cuarta jornada, que se disputa al día siguiente y sale de cerca, de Galdakao.