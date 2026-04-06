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Igor Arrieta analiza el recorrido de la etapa Pamplona-Mendukilo: “Es muy dura desde salida"

Igor-Arrieta-UAE-Mendukilo-Aralar-ibilbidea-Itzulia
18:00 - 20:00
El ciclista navarro del UAE Igor Arrieta. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Igor Arrieta UAE taldeko txirrindulari nafarrak Iruñea-Mendukillo Itzulia Basque Countryko bigarren etaparen ibilbidea aztertu du
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KIROLAK EITB

Última actualización

Ha destacado que San Miguel es un puerto de "media hora" de subida en el que los dos últimos kilómetros son los más duros. También ha destacado que el final de etapa en Medukilo es "muy duro" y "la gente llegará de uno en uno o en grupos muy reducidos".

UCI World Tour Ciclismo Segunda etapa Itzulia masculina Itzulia Basque Country

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