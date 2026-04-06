Igor Arrieta analiza el recorrido de la etapa Pamplona-Mendukilo: “Es muy dura desde salida"
Ha destacado que San Miguel es un puerto de "media hora" de subida en el que los dos últimos kilómetros son los más duros. También ha destacado que el final de etapa en Medukilo es "muy duro" y "la gente llegará de uno en uno o en grupos muy reducidos".
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Mikel Landa, tras la contrarreloj de la Itzulia: “He tenido buenas sensaciones, así que estoy contento”
El ciclista vasco del Soudal Quick-Step ha obtenido el decimoctavo puesto en la etapa, y ha perdido 55 segundos con respecto a Paul Seixas, que ha sido el ganador.
Decomble llega a meta con el culote rasgado y magullado tras sufrir una caída en la crono de Bilbao
El ciclista galo del equipo Groupama se ha caído y ha llegado a duras penas a la meta, visiblemente dolorido. El francés Paul Seixas (Decathlon) ha sido el ganador de la etapa tras dar un auténtico recital en la contrarreloj.
Paul Seixas gana la contrarreloj de la primera etapa de la Itzulia y saca 51 segundos a Del Toro y 1:16 a Ayuso
El joven corredor francés del equipo Decathlon es, de esta manera, el primer líder la Itzulia Basque Country de 2026. Pello Bilbao y Mikel Landa han sido los mejores ciclistas vascos en la jornada, a 53 y 55 segundos de Seixas, respectivamente.
Paul Seixas da un recital en la crono de Bilbao y es el primer líder de la Itzulia
De esta manera, el joven ciclista francés, de tan solo 19 años, ha conseguido su primera victoria World Tour. El corredor galo del equipo Decathlon CMA CGM Team ha marcado en meta un tiempo de 17 minutos, 9 segundos y 38 centésimas.
Lista definitiva de corredores y dorsales de la Itzulia Basque Country de 2026
Joao Almeida, ganador en 2025, no va a disputar la 65ª edición de la Itzulia; ciclistas como Isaac del Toro, Juan Ayuso, Primoz Roglic, Mikel Landa, Pello Bilbao o Ion Izagirre son los principales candidatos a suceder al corredor del UAE.
EN DIRECTO: 1ª etapa de la Itzulia Basque Country 2026: Bilbao-Bilbao (13,8 km)
Sigue en directo la retransmisión de la primera etapa de la Itzulia 2026 con salida y llegada en Bilbao. Desde las 14:30 horas, coincidiendo con la partida del primer ciclista, y hasta las 18:30 no te pierdas ninguno de los pormenores de la jornada de inaugural de la prueba.
¡Estas son las estrellas de la Itzulia 2026!
La Itzulia Basque Country 2026 está a punto de comenzar, con la presentación de los equipos. 22 equipos tomarán parte en la carrera que se disputará a lo largo de 810 kilómetros y en la que estarán, entre otros, Mikel Landa, Ion Izagirre, Alex Aranburu y Pello Bilbao.
El coeficiente aerodinámico, la gran pesadilla de los ciclistas en cada contrarreloj
La primera etapa de la Itzulia Basque Country de 2026 es una contrarreloj de 13,9 kilómetros, con salida y llegada en Bilbao; Xabier Usabiaga nos explica qué es el coeficiente aerodinámico, con el que los corredores tratan de ofrecer la menos resistencia posible al aire, ajustando su postura sobre la bicicleta.
Llega la Itzulia 2026, con un cartel de lujo y la montaña como grandes protagonistas
Del Toro, Ayuso, Lipowitz, Roglic, Mikel Landa y Ion Izagirre, entre otros, se enfrentan a un exigente recorrido de 809 kilómetros, 29 puertos puntuables y más de 16.000 metros de desnivel en total.