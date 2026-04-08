EN DIRECTO: 3ª etapa de la Itzulia Basque Country 2026 Basauri-Basauri (152,8 km)
Sigue en directo la retransmisión de la tercera etapa de la Itzulia 2026 con salida y llegada en Basauri. Desde las 15:00 horas, y hasta las 18:15, no te pierdas ninguno de los pormenores de la tercera jornada de la prueba.
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Mikel Landa se retira de la Itzulia
El ciclista de Murgia deja la carrera, tras la caída sufrida en la segunda etapa de este martes, en la bajada de San Miguel de Aralar.
En llano, en grupo; en subida, totalmente separados: ¿por qué hacen eso los ciclistas?
Como nos explica Xabier Usabiaga, la clave está en los diferentes tipos de resistencia. En este vídeo, sabremos cuántos vatios deben generar los corredores en el llano o en una ascensión, en función de cómo se encuentren situados.
Un coche médico de la carrera, implicado en la caída de Mikel Landa en la Itzulia
Los jueces de la prueba sancionan primero y expulsan después al conductor del vehículo. El corredor alavés pudo incorporarse y finalizar la segunda etapa.
Matxin, diseñador de la tercera etapa: “Es el ciclismo de Euskal Herria, carreteras estrechas, no selectivas"
"He nacido en la calle donde acaba la carrera, donde estaba el campo mítico del Baskonia, es una rampa selectiva", ha explicado el mánager deportivo basauritarra del UAE.
Markel Beloki: “Ya sabíamos que iba a ser una etapa muy dura; estoy bastante contento, en la subida he ido a mi ritmo”
El ciclista del EF Education ha firmado una notable actuación en la segunda etapa de la Itzulia; a su término, ha atendido a EITB, y ha subrayado que está satisfecho con las sensaciones que ha tenido en la jornada.
Ion Izagirre: “Vamos a intentar estar lo más arriba posible en la general”
El corredor vasco del Cofidis, además, ha destacado que otro de los objetivos del equipo francés es hacerse con una etapa, “conmigo, o con Alex Aranburu”. En la Itzulia, disputadas las dos primeras etapas, Izagirre ocupa la séptima posición.
Mikel Landa sufre una dura caída en el descenso de San Miguel de Aralar, pero llega a meta
El jefe de filas del Soudal ha entrado en el puesto 67 a 13:11 minutos del ganador y queda pendiente de pruebas médicas para descartar lesiones que le impidan tomar la salida este miércoles en Basauri.
Victoria de Paul Seixas en las cuevas de Mendukilo, en la Itzulia, con 1:25 sobre el grupo de Skjelmose, Roglic e Izagirre
Isaac del Toro ha cedido 1:43, y Juan Ayuso, 2:29. De esta forma, el joven corredor francés del Decathlon ha reforzado su liderato en la clasificación general, donde cuenta con una ventaja de 1:59 sobre Roglic, y de 2:08 con respecto a Lipowitz.
Nueva exhibición de la joven estrella Paul Seixas para hacer doblete y fortalecer su liderato en la Itzulia
El pelotón, comandado por el equipo del líder Paul Seixas (Decathlon), ha controlado la escapada del día formada por seis corredores. El propio líder ha sido el que ha atacado en la ascensión a San Miguel de Aralar y ha echado abajo la fuga a 25 kilómetros de meta.