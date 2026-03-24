Recorrido, perfil y horario de la etapa 2 de la Itzulia 2026: Pamplona-Cuevas de Mendukilo (164,1 km)

La segunda etapa de la Itzulia Basque Country de 2026 se va a disputar el martes 7 de abril, y va a transcurrir íntegramente en Navarra. Los ciclistas van a comenzar a pedalear en Pamplona, y la línea de meta, tras completar un recorrido de 164,1 kilómetros, se va a situar en las Cuevas de Mendukilo. Se prevé una jornada, en palabras de la organización de la prueba, “de desgaste continuo”; los ciclistas deberán ascender cuatro puertos de montaña, entre ellos uno, San Miguel de Aralar, de 1ª categoría, para un desnivel acumulado de más de 3200 metros.

En este contexto, la etapa va a comenzar en Pamplona, y enseguida, en el kilómetro 14, presenta su primera dificultad montañosa, Etxauri, de 2ª, con 6,7 kilómetros y una pendiente media del 6,5 %. A continuación, la Itzulia se dirigirá a Lezaun, franqueará el alto de Lizarraga, que no es puntuable, y estará en Uharte Arakil, en el kilómetro 68,3. Llega después la ascensión a Zuarrarrate, de 3ª, cuya pancarta se halla en el kilómetro 87,4, y tras su descenso se va a disputar el primer esprint especial de la 65ª edición de la Itzulia, en Lekunberri, en el kilómetro 94,9, siete antes de coronar Aldatz, de 3ª categoría.

Sigue la pugna por los segundos de bonificación en Irurtzun, en el kilómetro 122,7, con el segundo y último esprint especial de la etapa, que se va a dirigir ya hacia la subida a San Miguel de Aralar; es una ascensión de 9,5 kilómetros, con una pendiente media del 7,7 %, de 1ª categoría. Una vez que los ciclistas pasen por su pancarta, quedarán veinte kilómetros hasta la línea de meta; casi todos ellos, cuesta abajo.

Las cuevas de Mendukilo serán testigo de la lucha por la etapa, en una jornada que la organización de la carrera vaticina que “puede ser un día propicio para fugas bien organizadas, o para que los equipos de la general empiecen a tensar la carrera; los favoritos deberán estar atentos, aunque es probable que no busquen aún un ataque definitivo”, apunta.