Itzulia 2027
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Vitoria-Gasteiz será punto de partida de una de las etapas de la Itzulia 2027

La capital alavesa será el punto de partida de una de las seis etapas que se disputarán entre el 5 y el 10 de abril.
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Maximilian Schachmann, vencedor de la última etapa de la Itzulia disputada en Vitoria-Gasteiz en 2025

Euskaraz irakurri: Gasteiz izango da 2027ko Itzuliaren etapetako baten abiapuntua
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Vitoria-Gasteiz estará presente en el recorrido de la Itzulia del 2027, tras un año de ausencia, ya que será el punto de partida de una de las seis etapas que se disputarán entre el 5 y el 10 de abril.

El regreso de Vitoria al libro de ruta de la Itzulia supone el reencuentro de la carrera con una de sus sedes más habituales. 

La última vez que la carrera pasó por la capital alavesa fue en 2025, en una etapa contrarreloj que ganó el ciclista alemán Maximilian Schachmann. En aquella ocasión, el recorrido, de 16,5 kilómetros, salió y finalizó allí.

Previamente, desde 2021, cada edición también contó con salida o llegada en Vitoria-Gasteiz.  

 

UCI World Tour Ciclismo Itzulia Basque Country

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