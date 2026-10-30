Vitoria-Gasteiz será punto de partida de una de las etapas de la Itzulia 2027

Vitoria-Gasteiz estará presente en el recorrido de la Itzulia del 2027, tras un año de ausencia, ya que será el punto de partida de una de las seis etapas que se disputarán entre el 5 y el 10 de abril .



El regreso de Vitoria al libro de ruta de la Itzulia supone el reencuentro de la carrera con una de sus sedes más habituales.

La última vez que la carrera pasó por la capital alavesa fue en 2025, en una etapa contrarreloj que ganó el ciclista alemán Maximilian Schachmann. En aquella ocasión, el recorrido, de 16,5 kilómetros, salió y finalizó allí.



Previamente, desde 2021, cada edición también contó con salida o llegada en Vitoria-Gasteiz.