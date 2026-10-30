¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Vitoria-Gasteiz será punto de partida de una de las etapas de la Itzulia 2027
La capital alavesa será el punto de partida de una de las seis etapas que se disputarán entre el 5 y el 10 de abril.
Euskaraz irakurri: Gasteiz izango da 2027ko Itzuliaren etapetako baten abiapuntua
Vitoria-Gasteiz estará presente en el recorrido de la Itzulia del 2027, tras un año de ausencia, ya que será el punto de partida de una de las seis etapas que se disputarán entre el 5 y el 10 de abril.
El regreso de Vitoria al libro de ruta de la Itzulia supone el reencuentro de la carrera con una de sus sedes más habituales.
La última vez que la carrera pasó por la capital alavesa fue en 2025, en una etapa contrarreloj que ganó el ciclista alemán Maximilian Schachmann. En aquella ocasión, el recorrido, de 16,5 kilómetros, salió y finalizó allí.
Previamente, desde 2021, cada edición también contó con salida o llegada en Vitoria-Gasteiz.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Durango será final de etapa en la Itzulia Basque Country 2027
EN DIRECTO
Hace min.
Amorebieta-Etxano acogerá el final de una etapa de la Itzulia Basque Country de 2027
EN DIRECTO
Hace min.
Los ciclistas vascos, protagonistas en casa
EN DIRECTO
Hace min.
Homenaje a Ion Izagirre al término de la última etapa de la Itzulia
EN DIRECTO
Hace min.
Ion Izagirre: “La Itzulia me ha dado mucho y estoy feliz con mi cuarto puesto"
EN DIRECTO
Hace min.
Paul Seixas: “Estoy muy contento, ha sido una semana muy especial para mí"
EN DIRECTO
Hace min.
Resumen de la 6ª etapa de la Itzulia, ganada por Andrew August
EN DIRECTO
Hace min.
Paul Seixas conquista la Itzulia, y Andrew August se lleva la última etapa
EN DIRECTO
Hace min.
6ª y última etapa de la Itzulia Basque Country 2026: Goizper Antzuola-Bergara (135,4 km)
Cargar más