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Itzulia Basque Country, Itzulia Women y Clásica de San Sebastián: estas son sus fechas de 2027
En la próxima temporada, la Itzulia Basque Country se disputará del 5 al 10 de abril, la Itzulia Women tendrá lugar del 14 al 16 de mayo, y la Clásica de San Sebastián será el 31 de julio.
La Itzulia Basque Country, la Itzulia Women y la Clásica de San Sebastián de 2027 ya tienen fechas, tal y como ha confirmado OCETA este miércoles.
Fechas de las carreras del WorldTour en Euskal Herria en 2027
Itzulia Basque Country
La Itzulia Basque Country de 2027, que será la 66ª edición de la carrera, se disputará del 5 al 10 de abril.
Itzulia Women
La Itzulia Women de 2027, la sexta edición de la prueba, comenzará el 14 de mayo, y concluirá el 16 del mismo mes.
Clásica de San Sebastián
La Clásica de San Sebastián de 2027, es decir, la 46ª Clásica de San Sebastián, está prevista para el próximo 31 de julio.
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