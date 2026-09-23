Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Itzulia Basque Country, Itzulia Women y Clásica de San Sebastián: estas son sus fechas de 2027

En la próxima temporada, la Itzulia Basque Country se disputará del 5 al 10 de abril, la Itzulia Women tendrá lugar del 14 al 16 de mayo, y la Clásica de San Sebastián será el 31 de julio.