Durango será final de etapa en la Itzulia Basque Country 2027

Durango será sede de una etapa de la Itzulia Basque Country 2027, que tendrá lugar del 5 al 10 de abril. El Ayuntamiento de Durango y OCETA, asociación organizadora de la carrera, han firmado el acuerdo para acoger el final de una etapa.

A lo largo de los años, el municipio ha estado vinculado a la Itzulia y a otras competiciones de primer nivel como la Durango-Durango Emakumeen Saria.

Los detalles de la etapa que finalizará en Durango, así como el recorrido completo de la Itzulia Basque Country 2027, se darán a conocer próximamente.