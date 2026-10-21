Recorrido
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Durango será final de etapa en la Itzulia Basque Country 2027

Los detalles de la etapa que finalizará en Durango, así como el recorrido completo de la Itzulia Basque Country 2027, se darán a conocer próximamente.
Durango-etapa-Itzulia-2027
Firma del acuerdo para acoger el final de una etapa. Foto: OCETA
Euskaraz irakurri: Durango etapa amaiera izango da Itzulia Basque Country 2027 lasterketan
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Durango será sede de una etapa de la Itzulia Basque Country 2027, que tendrá lugar del 5 al 10 de abril. El Ayuntamiento de Durango y OCETA, asociación organizadora de la carrera, han firmado el acuerdo para acoger el final de una etapa.

A lo largo de los años, el municipio ha estado vinculado a la Itzulia y a otras competiciones de primer nivel como la Durango-Durango Emakumeen Saria.

Los detalles de la etapa que finalizará en Durango, así como el recorrido completo de la Itzulia Basque Country 2027, se darán a conocer próximamente.

UCI World Tour Ciclismo Itzulia Basque Country

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X