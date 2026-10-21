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Durango será final de etapa en la Itzulia Basque Country 2027
Los detalles de la etapa que finalizará en Durango, así como el recorrido completo de la Itzulia Basque Country 2027, se darán a conocer próximamente.
Euskaraz irakurri: Durango etapa amaiera izango da Itzulia Basque Country 2027 lasterketan
Durango será sede de una etapa de la Itzulia Basque Country 2027, que tendrá lugar del 5 al 10 de abril. El Ayuntamiento de Durango y OCETA, asociación organizadora de la carrera, han firmado el acuerdo para acoger el final de una etapa.
A lo largo de los años, el municipio ha estado vinculado a la Itzulia y a otras competiciones de primer nivel como la Durango-Durango Emakumeen Saria.
Los detalles de la etapa que finalizará en Durango, así como el recorrido completo de la Itzulia Basque Country 2027, se darán a conocer próximamente.
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