Llega la Itzulia 2026, con un cartel de lujo y la montaña como grandes protagonistas

La Itzulia se pondrá en marcha este lunes con un cartel de lujo donde destaca el duelo estelar entre el español Juan Ayuso y el mexicano Isaac del Toro, principales favoritos para una prueba que incluye 6 etapas intensas en un recorrido con 29 puertos puntuables y más de 16.000 metros de desnivel en total, datos que reservan la txapela de vencedor al corredor más completo.

No estarán este año las dos principales figuras del pelotón, como Tadej Pogacar y Jonas Vingegegard, pero la nómina de inscritos incluye a muchos de los mejores corredores.

Del lunes 6 al sábado 11 no habrá respiro, se abren las emociones a través de 809 km. Los puertos, 4 de primera, 7 de segunda y 18 de tercera serán el escenario de la gran batalla por suceder en el álbum de oro al ausente portugués Joao Almeida.

El duelo que centra el foco es el que protagonizarán Isaac del Toro (UAE) y Juan Ayuso (Lidl Trek). El mexicano de 22 años llega lanzado, con números brillantes: 5 victorias en la temporada, entre ellas la general del Tour UAE y Tirreno Adriático.

Por su parte, Ayuso, vencedor de la edición de 2024, compartirá galones con el danés Mattias Skjelmose en el Lidl Trek. El de Jávea reaparece después de la caída que sufrió en la París Niza.

Roglic, Lipowitz, Landa y Seixas

La lucha por el podio estará muy cara en esta edición. El Red Bull presenta al esloveno Primoz Roglic y a Lipowitz como bazas para la general. El esloveno no es el que ganó la Itzulia en 2018 y 2021, pero el alemán cotiza al alza como demostró en la Volta a Catalunya con la tercera plaza.

Ha despertado enorme interés la presencia de la nueva joya y esperanza del ciclismo francés: Paul Seixas (Decathlon), a sus 19 años sorprendiendo en cada actuación. Fue segundo en el Algarve, ganando una etapa, ganó la Faun Ardeche y en la Strade Bianche solo fue superado por Pogacar.