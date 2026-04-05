Llega la Itzulia 2026, con un cartel de lujo y la montaña como grandes protagonistas
La Itzulia se pondrá en marcha este lunes con un cartel de lujo donde destaca el duelo estelar entre el español Juan Ayuso y el mexicano Isaac del Toro, principales favoritos para una prueba que incluye 6 etapas intensas en un recorrido con 29 puertos puntuables y más de 16.000 metros de desnivel en total, datos que reservan la txapela de vencedor al corredor más completo.
No estarán este año las dos principales figuras del pelotón, como Tadej Pogacar y Jonas Vingegegard, pero la nómina de inscritos incluye a muchos de los mejores corredores.
Del lunes 6 al sábado 11 no habrá respiro, se abren las emociones a través de 809 km. Los puertos, 4 de primera, 7 de segunda y 18 de tercera serán el escenario de la gran batalla por suceder en el álbum de oro al ausente portugués Joao Almeida.
El duelo que centra el foco es el que protagonizarán Isaac del Toro (UAE) y Juan Ayuso (Lidl Trek). El mexicano de 22 años llega lanzado, con números brillantes: 5 victorias en la temporada, entre ellas la general del Tour UAE y Tirreno Adriático.
Por su parte, Ayuso, vencedor de la edición de 2024, compartirá galones con el danés Mattias Skjelmose en el Lidl Trek. El de Jávea reaparece después de la caída que sufrió en la París Niza.
Roglic, Lipowitz, Landa y Seixas
La lucha por el podio estará muy cara en esta edición. El Red Bull presenta al esloveno Primoz Roglic y a Lipowitz como bazas para la general. El esloveno no es el que ganó la Itzulia en 2018 y 2021, pero el alemán cotiza al alza como demostró en la Volta a Catalunya con la tercera plaza.
Ha despertado enorme interés la presencia de la nueva joya y esperanza del ciclismo francés: Paul Seixas (Decathlon), a sus 19 años sorprendiendo en cada actuación. Fue segundo en el Algarve, ganando una etapa, ganó la Faun Ardeche y en la Strade Bianche solo fue superado por Pogacar.
Representación vasca
Entre los ciclistas vascos destacan Mikel Landa (Soudal Quisck Step), en progresión después de su debut en la Volta a Catalunya, Pello Bilbao, Ion Izagirre, ganador de la Itzulia 2019 y el pasado sábado en el G.P Indurain; y Alex Aranburu.
Recorrido
La Itzulia comienza en Bilbao con un crono individual de 13,9 km, de donde saldrá el primer líder y las primeras diferencias.
La segunda jornada se disputará en tierras navarras, la tercera y la cuarta discurrirán por Bizkaia, con salida y llegada en Basauri y Galdakao respectivamente.
El viernes se disputa la etapa reina, con Eibar como protagonista. Serán 176 km para la jornada más dura y el día señalado para la lucha entre los grandes favoritos.
El final será el sábado en Bergara, con una etapa corta, de 113 km, pero no será de trámite. Última oportunidad para mover la carrera.
Te puede interesar
¡Estas son las estrellas de la Itzulia 2026!
La Itzulia Basque Country 2026 está a punto de comenzar, con la presentación de los equipos. 22 equipos tomarán parte en la carrera que se disputará a lo largo de 810 kilómetros y en la que estarán, entre otros, Mikel Landa, Ion Izagirre, Alex Aranburu y Pello Bilbao.
El coeficiente aerodinámico, la gran pesadilla de los ciclistas en cada contrarreloj
La primera etapa de la Itzulia Basque Country de 2026 es una contrarreloj de 13,9 kilómetros, con salida y llegada en Bilbao; Xabier Usabiaga nos explica qué es el coeficiente aerodinámico, con el que los corredores tratan de ofrecer la menos resistencia posible al aire, ajustando su postura sobre la bicicleta.
¿Qué nos vamos a encontrar en la Itzulia de 2026? Xabier Usabiaga nos desvela las claves de cada etapa
La contrarreloj de Bilbao, el descenso que va desde Aralar hasta Lekunberri en la segunda etapa, las jornadas de Basauri y de Galdakao, la dura etapa de Eibar, con la ascensión a Krabelin, y el último día, en Bergara; Xabier Usabiaga va a detallarnos varios aspectos que pueden ser cruciales en cada jornada de carrera.
Mikel Landa liderará al Soudal Quick-Step en la Itzulia
El director deportivo de Soudal Quick-Step, Kevin Hulsmans, ha asegurado que correr en casa le dará al ciclista alavés "una motivación extra".
¿Cuánto pesa una bicicleta como las de la Itzulia? ¿Cuánto cuesta en total?
La Itzulia Basque Country de 2026 comienza el lunes, en Bilbao. Xabier Usabiaga nos explica, en este vídeo, qué peso y qué precio tienen las bicicletas que utilizan los ciclistas que van a participar en la carrera.
Lista provisional de corredores y dorsales de la Itzulia Basque Country de 2026
Joao Almeida, ganador en 2025, no va a disputar la 65ª edición de la Itzulia; ciclistas como Isaac del Toro, Juan Ayuso, Primoz Roglic, Mikel Landa, Pello Bilbao o Ion Izagirre son los principales candidatos a suceder al corredor del UAE.
“Itzuliko naiz”, de Momak, canción oficial de la Itzulia Basque Country de 2026
La canción acompañará la carrera en sus distintos soportes y actos oficiales, en todos los días de la prueba. Desde la organización, destacan la apuesta por bandas locales y por conectar el ciclismo con otras expresiones culturales del territorio.
Roglic, Ayuso, Del Toro, Aranburu, Landa, Pello Bilbao e Izagirre estarán en la Itzulia Basque Country de 2026
La carrera, que pone en juego, del 6 al 11 de abril, su edición número 65, ha sido presentada este jueves. En las seis etapas que completan el recorrido, los ciclistas deberán ascender 29 puertos puntuables.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 6 de la Itzulia 2026: Goizper-Antzuola-Bergara (135,4 km)
“La última etapa no es un trámite”, avisa la organización de la Itzulia, al analizar lo que puede dar de sí el sexto y último día de competición. Asentzio, Elosua y Azkarate se suben dos veces cada uno, y, en total, tres de las seis ascensiones son de 2ª categoría: “Si la general llega ajustada”, señala la Itzulia, “será un día de marcajes constantes; también puede ser una oportunidad para un último intento desde lejos”.