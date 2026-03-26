“Itzuliko naiz”, de Momak, canción oficial de la Itzulia Basque Country de 2026
La canción acompañará la carrera en sus distintos soportes y actos oficiales, en todos los días de la prueba. Desde la organización, destacan la apuesta por bandas locales y por conectar el ciclismo con otras expresiones culturales del territorio.
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La carrera, que pone en juego, del 6 al 11 de abril, su edición número 65, ha sido presentada este jueves. En las seis etapas que completan el recorrido, los ciclistas deberán ascender 29 puertos puntuables.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 6 de la Itzulia 2026: Goizper-Antzuola-Bergara (135,4 km)
“La última etapa no es un trámite”, avisa la organización de la Itzulia, al analizar lo que puede dar de sí el sexto y último día de competición. Asentzio, Elosua y Azkarate se suben dos veces cada uno, y, en total, tres de las seis ascensiones son de 2ª categoría: “Si la general llega ajustada”, señala la Itzulia, “será un día de marcajes constantes; también puede ser una oportunidad para un último intento desde lejos”.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 5 de la Itzulia 2026: Eibar-Eibar (176,2 km)
La de Eibar es, seguramente, la etapa reina de esta edición de la Itzulia Basque Country; en su recorrido, que es el más largo de la Itzulia de 2026, se encuentran ocho puertos de montaña, tres de los cuales, Azurki, Krabelin e Izua, son de 1ª categoría. “Se esperan ataques directos entre los principales favoritos; es el escenario ideal para marcar diferencias claras, y, probablemente, decidir buena parte del resultado final”, apunta la organización de la carrera.
La Itzulia Basque Country pone en juego más segundos de bonificación en las etapas en línea
El Kilómetro Red Bull ofrecerá, en el tramo final de cada jornada, seis, cuatro y dos segundos para los tres primeros ciclistas que crucen bajo su pancarta; el otro esprint especial otorga tres, dos y un segundo y la línea de meta, diez, seis y cuatro.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 4 de la Itzulia 2026: Galdakao-Galdakao (167,2 km)
Los ciclistas deberán franquear siete ascensiones puntuables, en esta cuarta jornada de la 65ª Itzulia Basque Country; uno de los puertos, el último, Legina, tiene su cima a menos de diez kilómetros de la meta, y supone una subida dura, con una pendiente media del 8 %.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 3 de la Itzulia 2026: Basauri-Basauri (152,8 km)
El tercer día de competición de la 65ª Itzulia Basque Country prevé la ascensión a tres puertos puntuables, dos de 2ª categoría y uno de 3ª, en una jornada en la que, a juicio de la organización de la carrera, “pueden aparecer ataques lejanos, si la general está ajustada”.
Agirre, Alustiza, Bizkarra, Juaristi, Lastra, Martín y Mintegi, ciclistas de Euskaltel Euskadi en la Itzulia
La prueba arrancará el 6 de abril en Bilbao, y constará de 6 etapas. La jornada final, el sábado 11 de abril, se disputará entre Antzuola y Bergara.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 2 de la Itzulia 2026: Pamplona-Cuevas de Mendukilo (164,1 km)
Cuatro puertos de montaña, entre ellos San Miguel de Aralar, de 1ª categoría, se reparten en el recorrido de la segunda etapa de la 65ª Itzulia Basque Country, que se va a disputar en Navarra. “Puede ser un día propicio para fugas bien organizadas o para que los equipos de la general empiecen a tensar la carrera”, señala la organización, en torno a esta segunda jornada.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 1 de la Itzulia 2026: Bilbao-Bilbao (13,9 km, contrarreloj individual)
Como en 2021, la Itzulia dará comienzo con una contrarreloj individual en Bilbao. La etapa saldrá de Begoña, y concluirá en el parque Etxebarria, con un duro tramo final que incluye una rampa de hasta el 19 %.