Canción
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

“Itzuliko naiz”, de Momak, canción oficial de la Itzulia Basque Country de 2026

Itzuliko Naiz Momak
18:00 - 20:00
author image

EITB

Última actualización

La canción acompañará la carrera en sus distintos soportes y actos oficiales, en todos los días de la prueba. Desde la organización, destacan la apuesta por bandas locales y por conectar el ciclismo con otras expresiones culturales del territorio. 

UCI World Tour Ciclismo Itzulia Basque Country

Te puede interesar

6 etapa Itzulia 2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Recorrido, perfil y horario de la etapa 6 de la Itzulia 2026: Goizper-Antzuola-Bergara (135,4 km)

“La última etapa no es un trámite”, avisa la organización de la Itzulia, al analizar lo que puede dar de sí el sexto y último día de competición. Asentzio, Elosua y Azkarate se suben dos veces cada uno, y, en total, tres de las seis ascensiones son de 2ª categoría: “Si la general llega ajustada”, señala la Itzulia, “será un día de marcajes constantes; también puede ser una oportunidad para un último intento desde lejos”.
5 etapa Itzulia 2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Recorrido, perfil y horario de la etapa 5 de la Itzulia 2026: Eibar-Eibar (176,2 km)

La de Eibar es, seguramente, la etapa reina de esta edición de la Itzulia Basque Country; en su recorrido, que es el más largo de la Itzulia de 2026, se encuentran ocho puertos de montaña, tres de los cuales, Azurki, Krabelin e Izua, son de 1ª categoría. “Se esperan ataques directos entre los principales favoritos; es el escenario ideal para marcar diferencias claras, y, probablemente, decidir buena parte del resultado final”, apunta la organización de la carrera.
2 etapa Itzulia 2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Recorrido, perfil y horario de la etapa 2 de la Itzulia 2026: Pamplona-Cuevas de Mendukilo (164,1 km)

Cuatro puertos de montaña, entre ellos San Miguel de Aralar, de 1ª categoría, se reparten en el recorrido de la segunda etapa de la 65ª Itzulia Basque Country, que se va a disputar en Navarra. “Puede ser un día propicio para fugas bien organizadas o para que los equipos de la general empiecen a tensar la carrera”, señala la organización, en torno a esta segunda jornada.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X