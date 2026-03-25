La Itzulia Basque Country pone en juego más segundos de bonificación en las etapas en línea
La Itzulia Basque Country de 2026 va a poner en juego más segundos de bonificación en las etapas en línea, es decir, en las cinco que no son contrarreloj, tal y como ha anunciado este martes la organización de la carrera. En concreto, la novedad es la incorporación del Kilómetro Red Bull, que ofrecerá, en el tramo final de la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta etapa, seis, cuatro y dos segundos para los tres primeros ciclistas que crucen bajo su pancarta; además, como en las anteriores ediciones de la prueba, el otro esprint especial de cada jornada va a otorgar tres, dos y un segundo, y la línea de meta, diez, seis y cuatro.
En una nota de prensa, la Itzulia ha explicado que ha alcanzado “un acuerdo estratégico” con Red Bull, “para incorporar el Kilómetro Red Bull en la próxima edición de la carrera. Esta iniciativa estará presente en cinco etapas, y se situará en los kilómetros finales de cada jornada. El Kilómetro Red Bull introducirá un punto intermedio en carrera con impacto directo en la clasificación general. Los tres primeros ciclistas en cruzar este punto obtendrán bonificaciones de tiempo de seis, cuatro y dos segundos, respectivamente”.
La ubicación del Kilómetro Red Bull en los tramos finales de las etapas “busca influir en su desarrollo, y generar movimientos entre los principales candidatos”.
“Con esta iniciativa”, concluye la organización de la Itzulia, “el Kilómetro Red Bull se convierte en un nuevo elemento estratégico dentro de la carrera, incentivando a los equipos a plantear tácticas más ambiciosas, especialmente en torno a las escapadas y la disputa por las bonificaciones. Al mismo tiempo, tanto los corredores en fuga como el grupo principal contarán con un incentivo adicional para aumentar la intensidad de la competición y ofrecer un mayor espectáculo a los aficionados, elevando aún más la emoción de la carrera”.
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La de Eibar es, seguramente, la etapa reina de esta edición de la Itzulia Basque Country; en su recorrido, que es el más largo de la Itzulia de 2026, se encuentran ocho puertos de montaña, tres de los cuales, Azurki, Krabelin e Izua, son de 1ª categoría. “Se esperan ataques directos entre los principales favoritos; es el escenario ideal para marcar diferencias claras, y, probablemente, decidir buena parte del resultado final”, apunta la organización de la carrera.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 4 de la Itzulia 2026: Galdakao-Galdakao (167,2 km)
Los ciclistas deberán franquear siete ascensiones puntuables, en esta cuarta jornada de la 65ª Itzulia Basque Country; uno de los puertos, el último, Legina, tiene su cima a menos de diez kilómetros de la meta, y supone una subida dura, con una pendiente media del 8 %.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 3 de la Itzulia 2026: Basauri-Basauri (152,8 km)
El tercer día de competición de la 65ª Itzulia Basque Country prevé la ascensión a tres puertos puntuables, dos de 2ª categoría y uno de 3ª, en una jornada en la que, a juicio de la organización de la carrera, “pueden aparecer ataques lejanos, si la general está ajustada”.
Agirre, Alustiza, Bizkarra, Juaristi, Lastra, Martín y Mintegi, ciclistas de Euskaltel Euskadi en la Itzulia
La prueba arrancará el 6 de abril en Bilbao, y constará de 6 etapas. La jornada final, el sábado 11 de abril, se disputará entre Antzuola y Bergara.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 2 de la Itzulia 2026: Pamplona-Cuevas de Mendukilo (164,1 km)
Cuatro puertos de montaña, entre ellos San Miguel de Aralar, de 1ª categoría, se reparten en el recorrido de la segunda etapa de la 65ª Itzulia Basque Country, que se va a disputar en Navarra. “Puede ser un día propicio para fugas bien organizadas o para que los equipos de la general empiecen a tensar la carrera”, señala la organización, en torno a esta segunda jornada.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 1 de la Itzulia 2026: Bilbao-Bilbao (13,9 km, contrarreloj individual)
Como en 2021, la Itzulia dará comienzo con una contrarreloj individual en Bilbao. La etapa saldrá de Begoña, y concluirá en el parque Etxebarria, con un duro tramo final que incluye una rampa de hasta el 19 %.
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La carrera ha anunciado los 22 equipos que van a participar en la 65ª edición de la prueba; así, la próxima Itzulia contará con la presencia de todos los equipos de categoría UCI WorldTeam, salvo el Jayco-AlUla y el NSN Cycling Team.
Presentado el recorrido oficial de la Itzulia Basque Country 2026
La carrera se disputará del 6 al 11 de abril, arrancando en Bilbao con una contrarreloj.
La Itzulia comenzará en Bilbao
La Itzulia 2026 arrancará en Bilbao el próximo 6 de abril, al igual que en 2021. Los ciclistas tendrán que completar una contrarreloj de 14 kilómetros por la capital de Bizkaia.