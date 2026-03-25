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La Itzulia Basque Country pone en juego más segundos de bonificación en las etapas en línea

El Kilómetro Red Bull ofrecerá, en el tramo final de cada jornada, seis, cuatro y dos segundos para los tres primeros ciclistas que crucen bajo su pancarta; el otro esprint especial otorga tres, dos y un segundo y la línea de meta, diez, seis y cuatro.
Itzulia Kilometro Red Bull
Itzulia, Kilometro Red Bull
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E. I. I. | EITB

Última actualización

La Itzulia Basque Country de 2026 va a poner en juego más segundos de bonificación en las etapas en línea, es decir, en las cinco que no son contrarreloj, tal y como ha anunciado este martes la organización de la carrera. En concreto, la novedad es la incorporación del Kilómetro Red Bull, que ofrecerá, en el tramo final de la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta etapa, seis, cuatro y dos segundos para los tres primeros ciclistas que crucen bajo su pancarta; además, como en las anteriores ediciones de la prueba, el otro esprint especial de cada jornada va a otorgar tres, dos y un segundo, y la línea de meta, diez, seis y cuatro.

En una nota de prensa, la Itzulia ha explicado que ha alcanzado “un acuerdo estratégico” con Red Bull, “para incorporar el Kilómetro Red Bull en la próxima edición de la carrera. Esta iniciativa estará presente en cinco etapas, y se situará en los kilómetros finales de cada jornada. El Kilómetro Red Bull introducirá un punto intermedio en carrera con impacto directo en la clasificación general. Los tres primeros ciclistas en cruzar este punto obtendrán bonificaciones de tiempo de seis, cuatro y dos segundos, respectivamente”.

La ubicación del Kilómetro Red Bull en los tramos finales de las etapas “busca influir en su desarrollo, y generar movimientos entre los principales candidatos”.

 “Con esta iniciativa”, concluye la organización de la Itzulia, “el Kilómetro Red Bull se convierte en un nuevo elemento estratégico dentro de la carrera, incentivando a los equipos a plantear tácticas más ambiciosas, especialmente en torno a las escapadas y la disputa por las bonificaciones. Al mismo tiempo, tanto los corredores en fuga como el grupo principal contarán con un incentivo adicional para aumentar la intensidad de la competición y ofrecer un mayor espectáculo a los aficionados, elevando aún más la emoción de la carrera”.

Ciclismo UCI World Tour Fundación Euskadi Itzulia Basque Country

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