Giro de Italia - 20ª etapa
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Último kilómetro de la 20ª etapa del Giro de Italia ganada por Vingegaard

Jonas Vingegaard Italiako Giroan
18:00 - 20:00
Jonas Vingegaard. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Vingegaardek irabazi duen Italiko Giroko 20. etapako azken kilometroa
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KIROLAK EITB

Última actualización

El danés Jonas Vingegaard (Visma) se ha impuesto en la 20ª etapa del Giro, en la que ha atacado a falta de 10 kilómetros y, adelantando uno a uno a los corredores, ha logrado su quinta victoria en la carrera. Aquí el último kilómetro de la carrera.

UCI World Tour Ciclismo Jonas Vingegaard Giro de Italia

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