11ª etapa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Caída de Filippo Zana, Christian Scaroni y Lennert Van Eetvelt, en la undécima etapa del Giro

Erorikoa Giroko 11. etapa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Filippo Zana, Christian Scaroni eta Lennert Van Eetvelt txirrindularien erorikoa, Giroko hamaikagarren etapan
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Cuando faltaban 40 kilómetros para la línea de meta, en un descenso, los tres corredores, que formaban parte del grupo de escapados, se han ido al suelo. Los tres han podido reincorporarse a la carrera, a pesar de los golpes sufridos. 

Ciclismo UCI World Tour Giro de Italia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X