Giro de Italia-10ª etapa
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Markel Beloki, 10º en la general: “Ha sido mi primera contrarreloj larga, una experiencia nueva para mí"

Markel-Beloki-Giro-Italia-10-etapa-crono
18:00 - 20:00
El gasteiztarra Markel Beloki (EF Education) ha entrado en el Top 10 del Giro de Italia. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Markel Belokiri elkarrizketa Italiako Giroaren 10. etapan, erlojupeko luzean
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista vitoriano ha sido 17º en la 10ª etapa del Giro de Italia, a 3:11 del vencedor Filippo Ganna. Además, el joven ciclista del EF Education se ha colocado en la 10ª posición de la clasificación general, a 4:16 del líder Afonso Eulalio.

UCI World Tour Markel Beloki Ciclismo Giro de Italia

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