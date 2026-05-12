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Último kilómetro de la cuarta etapa del Giro de Italia

COSENZA (Italy), 12/05/2026.- Ecuadorian cyclist Jhonatan Narvaez of UAE Team Emirates - XRG celebrates after crossing the finish line to win the 4th stage of the Giro d'Italia cycling tour over 138km from Catanzaro to Cosenza, Italy, 12 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO
18:00 - 20:00

Narváez en el esprint de la cuarta etapa. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Bideoa: Jhonatan Narvaezek irabazitako Itailiako Giroko laugarren etapako azken kilometroa
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KIROLAK EITB

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El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates XRG) ha cruzado la meta con autoridad para ganar la cuarta etapa del Giro de Italia, superando a Orluis Aular. El italiano Giulio Ciccone se ha hecho con la maglia rosa de líder tras cruzar la meta en tercera posición.

UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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09 May 2026, Bulgaria, Veliko Tarnovo: Uruguayan cyclist Guillermo Thomas Silva Coussan of XDS Astana Team celebrates as he crosses the finish line to win the second stage of the winner during Stage 2 of the Giro d'Italia 2026 cycling race, 221 km from Burgas to Veliko Tarnovo. Photo: Gian Mattia D'alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa Gian Mattia D'alberto/LaPresse v / DPA 09/5/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
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Guillermo Thomas Silva se enfunda el maillot de líder tras imponerse en la segunda etapa del Giro

A 23 kilómetros del final se ha registrado una montonera que ha afectado a una treintena de corredores, entre ellos el líder del UAE, Adam Yates, que se ha dejado más de 13 de minutos en la línea de meta. Además, Jay Vine (UAE), Marc Soler (UAE), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Aleksandr Vlasov (Bora), Matteo Moschetti (Pinarello) y Adne Holter (Uno-X Mobility) han tenido que abandonar la carrera.

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