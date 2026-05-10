Giro de Italia - 3ª etapa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Último kilómetro de la tercera etapa del Giro de Italia

SOFIA (Bulgaria), 10/05/2026.- French cyclist Paul Magnier (C) of team Soudal Quick-Step crosses the finish line to win the 3rd stage of the 109th edition of the Giro d'Italia cycling race over 175km from Plovdiv to Sofia, Bulgaria, 10 May 2026. (Ciclismo) EFE/EPA/BORISLAV TROSHEV
18:00 - 20:00
Ciclistas llegando a meta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Italiako Giroko hirugarren etapako azken kilometroa
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La 3ª etapa del Giro de Italia también ha tenido un final muy ajustado. El pelotón ha cazado en el último kilómetro la escapada del día y en el sprint de los últimos metros se ha impuesto Paul Magnier (Soudal Quick-Step), segundo ha sido Jonathan Milán (Lidl-Trek) y tercero Dylan Groenewegen (Unibet).

UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

Te puede interesar

09 May 2026, Bulgaria, Veliko Tarnovo: Uruguayan cyclist Guillermo Thomas Silva Coussan of XDS Astana Team celebrates as he crosses the finish line to win the second stage of the winner during Stage 2 of the Giro d'Italia 2026 cycling race, 221 km from Burgas to Veliko Tarnovo. Photo: Gian Mattia D'alberto/LaPresse via ZUMA Press/dpa Gian Mattia D'alberto/LaPresse v / DPA 09/5/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Guillermo Thomas Silva se enfunda el maillot de líder tras imponerse en la segunda etapa del Giro

A 23 kilómetros del final se ha registrado una montonera que ha afectado a una treintena de corredores, entre ellos el líder del UAE, Adam Yates, que se ha dejado más de 13 de minutos en la línea de meta. Además, Jay Vine (UAE), Marc Soler (UAE), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Aleksandr Vlasov (Bora), Matteo Moschetti (Pinarello) y Adne Holter (Uno-X Mobility) han tenido que abandonar la carrera.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X