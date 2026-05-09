Guillermo Thomas Silva se enfunda el maillot de líder tras imponerse en la segunda etapa del Giro
A 23 kilómetros del final se ha registrado una montonera que ha afectado a una treintena de corredores, entre ellos el líder del UAE, Adam Yates, que se ha dejado más de 13 de minutos en la línea de meta. Además, Jay Vine (UAE), Marc Soler (UAE), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Aleksandr Vlasov (Bora), Matteo Moschetti (Pinarello) y Adne Holter (Uno-X Mobility) han tenido que abandonar la carrera.
El ciclista uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) ha logrado este sábado la victoria al esprint en la segunda etapa del Giro de Italia, de 221 kilómetros entre las localidades búlgaras de Burgas y Veliko Tarnovo y marcada por una montonera a 23 kilómetros de meta, y se ha enfundado la 'maglia rosa' de líder de la carrera.
El uruguayo ofreció la primera gran sorpresa de la 'corsa rosa' al imponerse en un grupo que cazó al danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el belga Lennert van Eetvelt (Lotto-Intermarché) en el último kilómetro. Finalmente, se llevó el esprint por delante del alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling) y del italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).
Con este triunfo, Silva, primer uruguayo en ganar una etapa en el Giro, se convierte en el nuevo líder de la clasificación general con cuatro segundos de ventaja sobre Stork y también sobre el colombiano Egan Bernal (Netcompany-INEOS), que se llevó los seis segundos de bonificación del Kilómetro Red Bull de Lyaskovets.
En una jornada desapacible por la intensa lluvia, el español Diego Pablo Sevilla y el italiano Mirco Maestri, ambos del Polti VisitMalta, se lanzaron a la aventura y llegaron a gozar de más de cinco minutos sobre el pelotón.
El madrileño ganó el esprint intermedio y coronó en primera posición tanto el Byala Pass como el Vratnik Pass, afianzándose como líder de la montaña. El NSN Cycling impedía que aumentase la renta de los fugados, hasta que fueron alcanzados tras completar casi 200 kilómetros en fuga.
Fue a 23 kilómetros para la línea de meta cuando la tranquilidad se convirtió en caos. Una montonera que afectó a más de veinte ciclistas, entre ellos Adam Yates, Wilco Kelderman, Santiago Buitrago, Derek Gee y Corbin Strong, partió el pelotón y condenó a otros como el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates XRG), evacuado en ambulancia y obligado a abandonar la carrera.
También tuvieron que bajarse de la bicicleta el catalán Marc Soler (UAE), el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), el ruso Aleksandr Vlasov (Bora), el italiano Matteo Moschetti (Pinarello) y el noruego Adne Holter (Uno-X Mobility) han tenido que abandonar la carrera.
La etapa quedó neutralizada a 20 kilómetros del final debido a la falta de ambulancias disponibles.
Poco después, se reanudó la acción con la fuga ya neutralizada y con Bernal arrancando seis valiosos puntos de bonificación en el Kilómetro Red Bull durante la subida al Lyaskovets Monastery Pass, de tercera categoría.
El italiano Christian Scaroni (XDS Astana) lanzó un primer ataque al que respondió el Visma preparando el terreno para su líder, un Vingegaard que a falta de 11 kilómetros trató de escaparse.
El danés salió con Lennert Van Eetvelt y Giulio Pellizzari a su rueda, aunque coronó el puerto en solitario. Con el trío midiéndose y Vingegaard negándose a dar relevos, Jan Christen llegó desde atrás para unirse a ellos, y tras él, el pelotón. Neutralizado el grupo cabecero en el último kilómetro, entre todos los corredores se erigió Silva para convertirse en el primer uruguayo en ganar en el Giro.
Los corredores afrontarán este domingo la tercera etapa de la 'corsa rosa', de 175 kilómetros con un desnivel de 1.600 metros entre las localidades de Plovdiv y Sofía, antes de abandonar Bulgaria para adentrarse en tierras italianas. Será un recorrido con dos partes diferenciadas, la primera de subida hasta la estación de esquí de Borovets y la segunda, de ligero descenso hacia la capital búlgara.
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El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) se ha impuesto en la segunda etapa del Giro de Italia. Aunque Vingegaard, Pellizzi y Van Eetvelt han marcado la escapada del día, el vencedor de la etapa se ha decidido al sprint. El final ha sido muy ajustado, pero Silva se ha impuesto. Segundo ha sido el alemán Florian Stork (Tudor) y tercero el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).
Fuerte caída en la segunda etapa del Giro de Italia
En la segunda etapa del Giro de Italia también se ha producido una fuerte caída. A falta de 23 kilómetros para la meta, un ciclista ha resbalado y al caer al suelo ha provocado la caída de otros, entre ellos Adam Yates, Jay Vine, Derek Gee y Santiago Buitrago. Muchos han recibido un fuerte golpe y han necesitado atención médica.
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