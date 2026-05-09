Igor Arrieta sobre la caída de la segunda etapa del Giro
El ciclista vasco Igor Arrieta (UAE) ha hablado sobre la gran caída que ha habido en la segunda etapa del Giro de Italia, en el que se han visto envueltos algunos compañeros de equipo.
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Escapada de la segunda etapa del Giro y apretado sprint final
El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) se ha impuesto en la segunda etapa del Giro de Italia. Aunque Vingegaard, Pellizzi y Van Eetvelt han marcado la escapada del día, el vencedor de la etapa se ha decidido al sprint. El final ha sido muy ajustado, pero Silva se ha impuesto. Segundo ha sido el alemán Florian Stork (Tudor) y tercero el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).
Guillermo Thomas Silva se enfunda el maillot de líder tras imponerse en la segunda etapa del Giro
A 23 kilómetros del final se ha registrado una montonera que ha afectado a una treintena de corredores, entre ellos el líder del UAE, Adam Yates, que se ha dejado más de 13 de minutos en la línea de meta. Además, Jay Vine (UAE), Marc Soler (UAE), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Aleksandr Vlasov (Bora), Matteo Moschetti (Pinarello) y Adne Holter (Uno-X Mobility) han tenido que abandonar la carrera.
Fuerte caída en la segunda etapa del Giro de Italia
En la segunda etapa del Giro de Italia también se ha producido una fuerte caída. A falta de 23 kilómetros para la meta, un ciclista ha resbalado y al caer al suelo ha provocado la caída de otros, entre ellos Adam Yates, Jay Vine, Derek Gee y Santiago Buitrago. Muchos han recibido un fuerte golpe y han necesitado atención médica.
Paul Magnier se enfunda la maglia rosa tras imponerse en el caótico esprint de la primera etapa del Giro
Una caída multitudinaria que se ha registrado a 500 metros de meta ha condicionado el sprint final, que han disputado una docena de corredores, donde el francés Paul Magnier ha sido el más rápido y, por lo tanto, se convierte así en el primer líder del Giro.
La gran caída que ha condicionado el final de la 1ª etapa del Giro
A falta de 700 metros para la meta de Burgas, se ha producido una gran caída que ha afectado a varios ciclistas y ha condicionado los metros finales de la primera etapa del Giro de Italia 2026. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha sido el ganador de la etapa.
Vingegaard busca la triple corona como debutante en el Giro de Italia
El ramillete de rivales del principal favorito a la victoria final lo componen Bernal, Mas, Adam Yates y Pellizzari ante las ausencias en la línea de salida de ciclistas como Pogacar, Seixas, Simon Yates, Del Toro, Carapaz y Evenepoel.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 10 del Giro de Italia de 2026: Viareggio-Massa (42 km, contrarreloj individual)
Tras el segundo día de descanso, el 109º Giro de Italia pone en juego su única contrarreloj; es llana, perfecta para los especialistas, y con terreno más que suficiente para que los ciclistas que luchan por la general traten de marcar diferencias.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 7 del Giro de Italia de 2026: Formia-Blockhaus (244 km)
Gran etapa en los Apeninos, que además es la más larga de la 109ª edición de la carrera. Finaliza en un puerto que es historia del Giro, el Blockhaus; Neve Bradbury, en 2024, es la última ciclista que ha ganado en su cima, y, en lo que respecta a la carrera masculina, Eddy Merckx, José Manuel Fuente o Moreno Argentin, entre otros, figuran en su palmarés.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 5 del Giro de Italia de 2026: Praia a Mare-Potenza (203 km)
La quinta etapa de la carrera, que se disputa el miércoles 13 de mayo, incluye en su trazado la ascensión a la Montagna Grande di Viggiano, de segunda categoría, que se corona a unos cincuenta kilómetros de la línea de meta; es la subida más dura que, hasta el momento, se han encontrado los ciclistas en la 109ª edición de la prueba.