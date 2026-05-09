GIRO - 2ª ETAPA
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Igor Arrieta sobre la caída de la segunda etapa del Giro

Igor Arrieta
18:00 - 20:00
Igor Arrieta. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Igor Arrieta Giroko bigarren etapako erorikoaren inguruan
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KIROLAK EITB

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El ciclista vasco Igor Arrieta (UAE) ha hablado sobre la gran caída que ha habido en la segunda etapa del Giro de Italia, en el que se han visto envueltos algunos compañeros de equipo.

Igor Arrieta UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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TARNOVO (Bulgaria), 09/05/2026.- Uruguayan cyclist Guillermo Thomas Silva of XDS Astana Team wins the 2nd stage of the 109th edition of the Giro d'Italia cycling race over 221km from Burgas to Tarnovo, Bulgaria, 09 May 2026. (Ciclismo) EFE/EPA/BORISLAV TROSHEV
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Hace  min.

Guillermo Thomas Silva se enfunda el maillot de líder tras imponerse en la segunda etapa del Giro

A 23 kilómetros del final se ha registrado una montonera que ha afectado a una treintena de corredores, entre ellos el líder del UAE, Adam Yates, que se ha dejado más de 13 de minutos en la línea de meta. Además, Jay Vine (UAE), Marc Soler (UAE), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Aleksandr Vlasov (Bora), Matteo Moschetti (Pinarello) y Adne Holter (Uno-X Mobility) han tenido que abandonar la carrera.

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