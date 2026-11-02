Urko Berrade ficha por el XDS Astana hasta 2028

El ciclista navarro Urko Berrade ha fichado por el equipo XDS Astana, para las dos próximas temporadas, hasta 2028, según ha anunciado este lunes el equipo kazajo. El corredor pamplonés, que cumple 29 años el próximo día 28, llega así desde el Kern Pharma a un equipo del WorldTour.

Berrade, en 2026, logró el segundo puesto en la etapa de la Vuelta a España que finalizó en Calar Alto, y se hizo con la medalla de bronce en el Campeonato de España, en la carrera en línea. En su palmarés, destaca la etapa de la Vuelta a España que ganó en 2024, en Izki.

“Estoy muy contento por dar el salto a un equipo del WorldTour como el XDS Astana. Es una gran oportunidad para mí; en la próxima temporada, mi principal objetivo será adquirir experiencia, y aprender de mis compañeros y técnicos”, ha señalado Berrade, en declaraciones recogidas por la página web de su nuevo equipo.