José Luis Arrieta será director deportivo del Cofidis a partir de 2027

El Cofidis ha anunciado la incorporación del guipuzcoano José Luis Arrieta como director deportivo de cara a la temporada 2027. El técnico, de 55 años, se sumará a la estructura deportiva del equipo francés, en la que también trabajan los vascos Bingen Fernández y Gorka Gerrikagoitia.

Arrieta fue ciclista profesional entre 1993 y 2010 y defendió, entre otros, los colores de Banesto y AG2R La Mondiale. Tras su retirada, inició su trayectoria como director deportivo y permaneció diez años en Movistar, donde trabajó con corredores como Alejandro Valverde y Nairo Quintana. También ha formado parte de la estructura deportiva del Decathlon-AG2R.

El guipuzcoano ha explicado que fue Gorka Gerrikagoitia quien le abrió la puerta del equipo francés: “Fue Gorka Gerrikagoitia quien me habló primero de la oportunidad de unirme al equipo. Desde mis primeros intercambios con él y Raphaël Jeune, enseguida vi que estaba en la misma sintonía”.

Por su parte, el responsable deportivo del equipo, Raphaël Jeune, ha destacado la experiencia, la profesionalidad y la capacidad táctica de Arrieta. “Ha adquirido una sólida experiencia en el UCI WorldTour con sus equipos anteriores. Conoce las carreras más prestigiosas del calendario y sabe cómo encontrar las palabras adecuadas con los corredores”, ha señalado.