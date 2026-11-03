El Giro de Italia 2027 arrancará en Trieste y contará con dos contrarrelojes

El Giro de Italia 2027 ya ha dado a conocer su recorrido. La prueba masculina ha fijado su salida para el 8 de mayo en Trieste y su llegada para el día 30 en Roma, después de 21 etapas, 3.418,9 kilómetros y 50.250 metros de desnivel. El trazado incluye dos contrarrelojes individuales, siete finales en alto y ascensiones a algunos de los puertos más exigentes del ciclismo italiano. La carrera también pasará por Eslovenia durante la segunda etapa, antes de regresar a territorio italiano.

La primera lucha contra el cronómetro tendrá lugar en la séptima etapa, el 14 de mayo, entre Sulmona y Campo di Giove, con 19,6 kilómetros. La segunda será en la decimoquinta etapa, el día 23, en un recorrido de 37,3 kilómetros entre Monza y Milán.

La montaña volverá a coger protagonismo en la decimocuarta etapa, entre Cantù y Piani di Bobbio. Tras la segunda contrareloj, el pelotón tendrá que afrontar el doble paso por el Mortirolo y el Gavia. Ya al final, en la penúltima etapa, entrará en juego uno de los puertos más duros e icónicos de la carrera italiana, la subida al Monte Zoncolan.

Roma pondrá el broche final del Giro de Italia 2027, en el entorno de los monumentales Foros Imperiales de Roma. Final que la organización ha definido como "muy emocionante y muy bonita".