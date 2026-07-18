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Etapa alpina en el Tour de Francia, Mulhouse – Le Markstein Fellering (155,3 km)
Euskaraz irakurri: Frantziako Tourra zuzenean: 14. etapa, mendiko jardunaldia Alpeetan
Emisión de la 14ª etapa del Tour de Francia, Mulhouse-Le Markstein Fellering (155,3 km), una dura jornada en los Alpes franceses, con cuatro puertos puntuables, entre los cuales hay tres de primera categoría: Grand Ballon, Ballon d’Alsace y Col du Haag.
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