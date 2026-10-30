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Euskaltel-Euskadi participará en los ciclocross de Amurrio y Orduña
Euskaraz irakurri: Euskaltel-Euskadik Amurrio eta Urduñako ziklo-krosetan hartuko du parte
Euskaltel Euskadi participará el fin de semana en dos pruebas de ciclocross. Será el debut de Felipe Orts en Euskal Herria, que competirá el sábado en Amurrio y el domingo en Orduña. Ha sido la primera aparición de Mikel Landa desde que firmó con Euskaltel. El murgiarra se muestra esperanzado de cara a la próxima temporada.
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