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Euskaltel-Euskadi participará en los ciclocross de Amurrio y Orduña

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Mikel Landa Euskaltel
18:00 - 20:00
Mikel Landa, en la presentación. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Euskaltel-Euskadik Amurrio eta Urduñako ziklo-krosetan hartuko du parte
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Última actualización

Euskaltel Euskadi participará el fin de semana en dos pruebas de ciclocross. Será el debut de Felipe Orts en Euskal Herria, que competirá el sábado en Amurrio y el domingo en Orduña. Ha sido la primera aparición de Mikel Landa desde que firmó con Euskaltel. El murgiarra se muestra esperanzado de cara a la próxima temporada. 

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