Euskaltel-Euskadi participará en los ciclocross de Amurrio y Orduña

Euskaltel Euskadi participará el fin de semana en dos pruebas de ciclocross. Será el debut de Felipe Orts en Euskal Herria, que competirá el sábado en Amurrio y el domingo en Orduña. Ha sido la primera aparición de Mikel Landa desde que firmó con Euskaltel. El murgiarra se muestra esperanzado de cara a la próxima temporada.