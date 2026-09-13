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La Vuelta España 2027 saldrá desde Santiago de Compostela y arrancará en septiembre

Esta será la octava vez que La Vuelta arranque desde Galicia y lo hará con "una etapa en línea e inspirada en el Camino de Santiago".
LA CALAHORRA (GRANADA) 12/09/2026.- El líder de la general Enric Más (c) del Movistar durante la 20ª etapa de la Vuelta ciclista España entre La Calahorra y Collado del Alguacil (Granada) de 187 kilómetros este sábado. EFE/ Javier Lizón
Ciclistas durante la 20ª etapa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 2027ko Espainiako Vuelta Santiagotik aterako da eta irailean hasiko da
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

La próxima edición 2027 de la Vuelta Ciclista a España saldrá de Galicia, concretamente de la ciudad de Santiago de Compostela y se desarrollará fuera de las fechas habituales, del 4 al 26 de septiembre, según ha confirmado la organización este domingo.

Esta será la octava vez que La Vuelta arranque desde Galicia y lo hará con "una etapa en línea e inspirada en el Camino de Santiago". "Habrá un mínimo de cuatro etapas y la idea es tener presencia en las cuatro provincias gallegas", h aexplicado el director general de la carrera, Javier Guillén.

Además, en la próxima edición habrá cambio de fecha, acostumbrada a comenzar en el mes de agosto y que en esta ocasión se desarrollará en septiembre debido a que los Mundiales de Carretera adelantan las suyas y se celebrarán del 24 de agosto al 5 de septiembre.

UCI World Tour Ciclismo Vuelta a España

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