La Vuelta España 2027 saldrá desde Santiago de Compostela y arrancará en septiembre

La próxima edición 2027 de la Vuelta Ciclista a España saldrá de Galicia, concretamente de la ciudad de Santiago de Compostela y se desarrollará fuera de las fechas habituales, del 4 al 26 de septiembre, según ha confirmado la organización este domingo.

Esta será la octava vez que La Vuelta arranque desde Galicia y lo hará con "una etapa en línea e inspirada en el Camino de Santiago". "Habrá un mínimo de cuatro etapas y la idea es tener presencia en las cuatro provincias gallegas", h aexplicado el director general de la carrera, Javier Guillén.

Además, en la próxima edición habrá cambio de fecha, acostumbrada a comenzar en el mes de agosto y que en esta ocasión se desarrollará en septiembre debido a que los Mundiales de Carretera adelantan las suyas y se celebrarán del 24 de agosto al 5 de septiembre.