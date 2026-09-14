El Team Bahrain Victorious ha anunciado el fichaje del ciclista vitoriano Ibon Ruiz por dos temporadas. Así, el escalador alavés de 27 años formará parte de dicho equipo la próxima temporada, dando el salto al UCI World Tour.

Ruiz, nacido el 30 de enero de 1999 en Vitoria-Gasteiz, ha desarrollado toda su carrera profesional en el equipo Kern Pharma.

Su ascenso al máximo nivel del ciclismo profesional se produce tras una trayectoria en la que destacan una victoria en el Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes y un segundo puesto en la clasificación general de la Route d'Occitanie en 2026.

Entre sus logros más destacados también se incluyen un tercer puesto en el podio de la Clásica Jaén Paraíso Interior 2025, la victoria en la clasificación de la montaña tanto en la Vuelta a Asturias 2024 como en la Volta a la Comunitat Valenciana 2021, y el premio a la combatividad de la quinta etapa durante su debut en una competición de tres semanas en la Vuelta a España 2024.

“Estoy muy feliz y agradecido de unirme a un equipo como Bahrain Victorious. Es un equipo con grandes modelos a seguir para mí, como Pello Bilbao”, ha declarado el ciclista alavés. “Tengo muchas ganas de conocer a todo el equipo, empezar a trabajar juntos y afrontar la próxima temporada con gran ilusión”, ha agregado.

Por su parte, el director de rendimiento del Bahrain Victorious, Rod Ellingworth, ha definido a Ibon como “un ciclista agresivo y entregado que encaja a la perfección en la estrategia de nuestro equipo para las próximas temporadas”.