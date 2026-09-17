Usoa Ostolaza no seguirá en el Laboral Kutxa y firma por el Uno-X Mobility

La ciclista Usoa Ostolaza no seguirá en el Laboral Kutxa, según ha informado este jueves el equipo en su cuenta de X. Tras seis años, la deportista zarauztarra iniciará una nueva andadura en la escuadra noruega Uno-X Mobility Cycling.

Ostolaza ha firmado un contrato de tres años con el equipo escandinavo. “Siento que Uno-X Mobility es el lugar perfecto para seguir soñando y creciendo como deportista. Es un equipo con corazón, profesionalidad y ambición”, ha afirmado la ciclista.