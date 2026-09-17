Usoa Ostolaza no seguirá en el Laboral Kutxa y firma por el Uno-X Mobility
La ciclista zarauztarra llevaba seis años en el equipo vasco; entre sus logros de la presente campaña destaca, entre otros, la victoria de la Clásica de Eibar. La escuadra noruega le ha hecho un contrato de tres temporadas.
La ciclista Usoa Ostolaza no seguirá en el Laboral Kutxa, según ha informado este jueves el equipo en su cuenta de X. Tras seis años, la deportista zarauztarra iniciará una nueva andadura en la escuadra noruega Uno-X Mobility Cycling.
Ostolaza ha firmado un contrato de tres años con el equipo escandinavo. “Siento que Uno-X Mobility es el lugar perfecto para seguir soñando y creciendo como deportista. Es un equipo con corazón, profesionalidad y ambición”, ha afirmado la ciclista.
Esta temporada, Ostolaza se proclamó campeona en la Clásica de Eibar, además de acabar cuarta en la Vuelta a España, tercera en la Vuelta a Burgos, y séptima en la Itzulia.
Esta misma semana, llegó en quinto lugar al Gran Premio de Wallonie.