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Remco Evenepoel y Marlen Reusser, campeones del mundo en contrarreloj

El ciclista belga ha sumado su cuarto título mundial consecutivo, mientras que la corredora suiza se ha colgado la medalla de oro por segundo año seguido.
20 September 2026, Canada, Montreal: Swiss cyclist Marlen Reusser waves to the crowd after winning the women's elite individual time trials (ITT) at the UCI Road World Championships cycling event in Montreal. Photo: Graham Hughes/Canadian Press via ZUMA Press/dpa Graham Hughes/Canadian Press via / DPA 20/9/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Marlen Reusser con la medalla de oro. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Remco Evenepoel eta Marlen Reusser, munduko txapeldunak erlojupekoan
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Última actualización

El belga Remco Evenepoel y la suiza Marlen Reusser se han proclamado campeones del mundo de contrarreloj en la primera prueba de los Mundiales de ciclismo en carretera que se ha disputado este domingo en Montreal (Canadá).

Primero fue el turno de las mujeres, donde Marlen Reusser se enfundó el maillot arcoíris de campeona, por segundo año consecutivo, después de completar los 39,2 kilómetros del recorrido con un tiempo de 50:24.44 en línea de meta.

En la segunda posición finalizó la británica Zoe Bäckstedt, mientras que la alemana Franziska Koch completó el podium.

Relativa sorpresa fue ver a la belga Lotte Kopecky y a la neerlandesa Demi Vollering fuera del top 5 definitivo.

Horas más tarde llegó el turno de la CRI masculina, donde Evenepoel cumplió los pronósticos porque conquistó el título, cuarto consecutivo para su palmarés, gracias a su tiempo de 44:53.13 en la línea de meta.

La medalla de plata fue para el italiano Filippo Ganna y la de bronce se la colgó el prometedor francés Paul Seixas.    

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