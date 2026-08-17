Vingegaard da por finalizada su temporada tras su caída en el Tour de Francia
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha dado por finalizada su temporada 2026 a raíz de la lesión de clavícula sufrida tras caerse en el Tour de Francia, cuando ocupaba el segundo puesto en la clasificación general, tras el esloveno Tadej Pogacar.
"Después de un largo e intenso período de competición, teníamos planeado un tiempo de recuperación después del Tour. Debido a la lesión de clavícula, el inicio de mi entrenamiento se ha postergado y no es posible volver al más alto nivel próximamente", reconoce el propio corredor en el comunicado difundido este lunes por la escuadra.
Vingegaard, de 29 años, pone el foco de su reaparición en 2027, cuyos "objetivos específicos" aún debe conversar con su equipo. Por su parte, Marc Reef, director del equipo, reconoce que "es lo mejor para él centrarse en 2027".
El ciclista de Hillerslev, ganador de dos Tour de Francia (2022 y 2023) y vigente campeón del Giro de Italia (2026) y de la Vuelta a España (2025), se cayó en la decimoquinta etapa de la última edición de la ronda francesa.
El ciclista danés había sido sometido a las dos horas de esa madrugada a un control antidopaje por sorpresa, pero su equipo no quiso relacionar el accidente con esa circunstancia.
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El uruguayo Silva se lleva la Arctic Race
Cedrik Bakke Christophersen se ha impuesto en la cuarta etapa y última etapa de la Arctic Race. El noruego ha terminado la etapa de 190,5 kilómetros en poco más de cuatro horas. En la general, el triunfo final ha sido para el Guillermo Thomas Silva.
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Guillermo Thomas Silva gana la tercera etapa en el Storheia Summit
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