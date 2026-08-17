Lesión de clavícula
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Vingegaard da por finalizada su temporada tras su caída en el Tour de Francia

"Después de un largo e intenso período de competición, teníamos planeado un tiempo de recuperación después del Tour. Debido a la lesión de clavícula, el inicio de mi entrenamiento se ha postergado y no es posible volver al más alto nivel próximamente", ha explicado el ciclista danés.
(Foto de ARCHIVO) 19 July 2026, France, Brizon: Danish professional road racing cyclist Jonas Vingegaard (2nd L) of Visma-Lease a Bike gets into an X-ray van after his crash during stage 15 of the 2026 Tour de France, a 183.9km stage from Champagnole to Plateau de Solaison. (Best quality available) Photo: Stefan Tabeling/dpa 19/7/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) el día que sufrió la caída en el Tour de Francia. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Jonas Vingegaardek amaitutzat eman du bere denboraldia, Frantziako Tourrean erorikoa izan ondoren
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AGENCIAS | EITB

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El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha dado por finalizada su temporada 2026 a raíz de la lesión de clavícula sufrida tras caerse en el Tour de Francia, cuando ocupaba el segundo puesto en la clasificación general, tras el esloveno Tadej Pogacar.

"Después de un largo e intenso período de competición, teníamos planeado un tiempo de recuperación después del Tour. Debido a la lesión de clavícula, el inicio de mi entrenamiento se ha postergado y no es posible volver al más alto nivel próximamente", reconoce el propio corredor en el comunicado difundido este lunes por la escuadra.

Vingegaard, de 29 años, pone el foco de su reaparición en 2027, cuyos "objetivos específicos" aún debe conversar con su equipo. Por su parte, Marc Reef, director del equipo, reconoce que "es lo mejor para él centrarse en 2027".

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La caída de Vingegaard en el pasado Tour de Francia

El ciclista de Hillerslev, ganador de dos Tour de Francia (2022 y 2023) y vigente campeón del Giro de Italia (2026) y de la Vuelta a España (2025), se cayó en la decimoquinta etapa de la última edición de la ronda francesa.

El ciclista danés había sido sometido a las dos horas de esa madrugada a un control antidopaje por sorpresa, pero su equipo no quiso relacionar el accidente con esa circunstancia.

UCI World Tour Lesiones Ciclismo Tour de Francia 2026 Jonas Vingegaard

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