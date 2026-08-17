El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha dado por finalizada su temporada 2026 a raíz de la lesión de clavícula sufrida tras caerse en el Tour de Francia, cuando ocupaba el segundo puesto en la clasificación general, tras el esloveno Tadej Pogacar.

"Después de un largo e intenso período de competición, teníamos planeado un tiempo de recuperación después del Tour. Debido a la lesión de clavícula, el inicio de mi entrenamiento se ha postergado y no es posible volver al más alto nivel próximamente", reconoce el propio corredor en el comunicado difundido este lunes por la escuadra.

Vingegaard, de 29 años, pone el foco de su reaparición en 2027, cuyos "objetivos específicos" aún debe conversar con su equipo. Por su parte, Marc Reef, director del equipo, reconoce que "es lo mejor para él centrarse en 2027".