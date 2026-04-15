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Pello Bilbao: “He visto que es el momento de tener una vida más tranquila”

Pello Bilbao, euskal txirrindularia
18:00 - 20:00
Pello Bilbao, ciclista del Bahrain Victorius
Euskaraz irakurri: Pello Bilbao: "Ikusi dut bizitza lasaiagoa izateko momentua dela"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista gernikarra Pello Bilbao anunció antes de comenzar la última etapa de la Itzulia que abandonará el ciclismo a final de temporada. En esta entrevista, explica los motivos de su decisión. 

Pello Bilbao se retira: "Quería anunciarlo en casa, ante la afición"
Pello Bilbao Ciclismo

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