Pello Bilbao: “He visto que es el momento de tener una vida más tranquila”

El ciclista estadounidense Andrew August (Ineos) ha logrado una gran victoria en Bergara en la sexta y última etapa de la Itzulia 2026. En una carrera protagonizada por la lluvia, Paul Seixas no ha tenido ningún obstáculo para imponerse en la general y, junto a él, Florian Lipowitz y Tobias Halland Johannessen han estado en el podio.