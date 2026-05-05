VUELTA A ESPAÑA: ETAPA 3

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La bretona Kerbaol sorprende y se impone en A Coruña, y Koch sigue líder

Todo apuntaba a un esprint, pero se ha negado a ese desenlace Cédrine Kerbaol (EF Education), quien ha decidido atacar a 2000 metros de la última línea. La de Brest ha abierto un puñado de segundos y se ha presentado en meta eufórica.
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Cédrine Kerbaol (EF Education), victoriosa, en la línea de meta de A Coruña. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Cedrine Kerbaolek (EF Education) irabazi du Espainiako Itzuliko hirugarren etapa eta Franziska Kochek (FDJ) jarraitzen du lider
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

Merced a un decidido y potente ataque a menos de 2 kilómetros de meta, la bretona Cédrine Kerbaol (EF Education) se ha llevado un justo premio como vencedora en solitario en la tercera etapa de la Vuelta a España, de 121,2 km entre Padrón y A Coruña, en la que ha mantenido el maillot rojo de líder la alemana Franziska Koch (FDJ).

Todo apuntaba a un esprint, pero se ha negado a ese desenlace Cédrine Kerbaol (Brest, 24 años), quien ha decidido atacar a 2000 metros de la última línea. La bretona ha abierto un puñado de segundos y se ha presentado en meta eufórica, celebrando la décima victoria de su palmarés. Ya ganó en el Tour y sólo le queda coronarse en el Giro.

Experta y laureada en los Mundiales de relevos mixtos, Kerbaol ha alzado los brazos con un tiempo de 3h.14,17, a una media de 37,4 km/h, relegando a la gran favorita, la belga Lotte Kopecky (SD Worx), y a la canadiense Sarah Van Dam (Visma). En la general Franziska Koch sigue al frente, con 2 segundos de ventaja sobre Kopecky y 4 respecto a Kerbaol.

Cuarta etapa sin puertos, pero exigente

Este miércoles se disputará la cuarta etapa, entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla, de 115,6 km. Una jornada ondulada, sin respiro, de sube y baja constante, aún sin grandes dificultades.

En el trayecto dos puertos puntuables, el Alto de Oural (3a, 3,3 km al 5,9%) y el Alto do Hostital (3a, 6,5 km al 4,1%). Al final perfil ascendente propicio para "rematadoras".

Results powered by FirstCycling.com

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Mujeres deportistas Ciclismo Vuelta a España

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