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Ainara Uribarri e Ibai Angulo dominan la 21ª edición de la Subida a Aloña

Pasa den apirilaren 26an jokatu zen Oñatin Aloñako Igoeraren 21.ekitaldia
18:00 - 20:00
La 21ª edición de la Subida a Aloña ha sido de 2026
Euskaraz irakurri: Ainara Uribarri eta Ibai Angulo nagusi, Aloñako igoeraren 21. ekitaldian
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KIROLAK EITB

Última actualización

El pasado 26 de abril se disputó en Oñati la 21ª edición de la Subida a Aloña. En esta carrera, 22,6 km y 1868 metros de desnivel ascendente, el azpeitiarra Ibai Angulo se proclamó ganador en la categoría masculina, y en categoría femenina la oñatiarra Ainara Uribarri fue la primera en llegar. 

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