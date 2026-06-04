El Bidasoa Irun inicia la Copa en busca de una plaza europea

El Irudek Bidaosa Irún irradia ilusión de cara a este fin de semana. Y es que los de Álex Mozas arrancan este viernes (16:00) su participación en la Copa del Rey en busca de una nueva plaza en Europa, ante un Balonmano Torrelavega que le ha dado dos disgustos en la Liga Asobal esta misma temporada. La edición del torneo del K.O. se celebrará íntegra en el Centro de Tecnificación de Alicante desde este viernes y hasta el domingo.

El que disputarán vascos y cántabros se presenta como uno de los cruces más igualados de toda la competición, un duelo entre enemigos íntimos que incluso han intercambiado entrenadores en los últimos tiempos. Jacobo Cuétara, entrenador del Torrelavega, entrenaba a los de Irún hasta hace apenas dos temporadas, mientras que Alex Mozas, ahora técnico de los de Artaleku, hacía lo propio con el Torrelavega.

Los guipuzcoanos, que se han quedado a las puertas de la tercera plaza en Liga que otorgaba derecho a disputar competición europea, llegan en racha y con muy buenas sensaciones de juego a Alicante después de haber sumado ocho victorias y un empate (precisamente ante su rival de este viernes) en los últimos nueve partidos. Ganar la Copa o incluso llegar a la final, podría garantizar un billete europeo.

Eso sí, en los dos enfrentamientos que se han dado esta temporada entre Bidasoa Irún y Torrelavega en la Liga Asobal, las cuentas son favorables para los cántabros. En el de la primera vuelta, los hombres de Cuétara ganaron en casa sobre la bocina con un lanzamiento de Jakub Prokop (32-31). Por su parte, en la vuelta disputada en Artaleku, empate a 34 gracias a una falta directa con Jokin Aja en los últimos instantes.

En caso de superar al Bathco BM Torrelavega en Cuartos de FInal, el Irudek Bidasoa Irún se enfrentará en Semifinales al ganador del partido que jugarán (viernes, 20:45) Bada Huesca y Horneo Alicante, conjunto local. El favorito para alzar el título es el FC Barcelona, que va por la otra parte del cuadro y debuta frente al Recoletas Atlético Valladolid (viernes, 13:00).

El Bidasoa afronta con “mucha ilusión” el torneo

El entrenador Alex Mozas ha destacado en la previa de la Copa que se sienten con “mucha ilusión” para poner el broche final a la temporada. La Copa “es una competición que a todo el mundo le encanta jugar y que tiene su dificultad en el camino para llegar hasta ahí”, ha comentado

Eso sí, “en estos torneos está claro que hay que pensar solo en el primer partido. Encima, nosotros en este caso tenemos un rival muy difícil en cuartos de final, pero, fuera quien fuera, no puedes pensar más allá del primer día”, avisa.

Bajo su punto de vista, la mayor virtud de Torrelavega es que "nunca se va de partido y nosotros también nos aferramos siempre al mismo, por lo que, aunque se cojan tres o cuatro goles de renta al final se decidirá en los últimos minutos y esperamos tener más acierto que en las otras ocasiones", ha dicho.

Por último, el torneo copero servirá también para despedir a varios jugadores bidasotarras, con especial mención al chileno Rodrigo Salinas, que después de nueve años en en el club, abandonará la disciplina. Además, el lateral derecho está siendo el jugador más destacado y resolutivo del equipo en las últimas semanas. También serán los últimos partidos con el Bidaosa para Piotr Mielczarsk, Dariel Garcia o Nacho Valles.