FINAL DE LA COPA DEL REY
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Álex Mozas: “Estoy muy decepcionado por la imagen que hemos dado”

Alex Mozas - Bidasoa Irun. Errege Kopako finala.
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador del Irudek Bidasoa Irun, Álex Mozas, se ha mostrado muy enfadado después de que su equipo haya sido arrollado por el Barça (17-37) en la final de la Copa del Rey. 

Bidasoa Irun Copa del Rey Balonmano 2026 Balonmano

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